Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Щоб повернути в Європу мир, Захід повинен якомога швидше надати Києву всю необхідну зброю. Такі заклики лунали під час дебатів у Європарламенті, присвячених першому року російської агресії проти України.

Лише тиждень минув відтоді, як президент України Володимир Зеленський виступив з промовою перед європейськими депутатами. Проте у середу, 15 лютого, у сесійні залі Європарламенту знову були розгорнуті українські прапори, на одязі багатьох євродепутатів були значки в кольорах українського прапору, а з трибун лунало: "Слава Україні!". Таким чином свою підтримку Україні європейські законодавці висловили під час дебатів "Річниця російського вторгнення та війна агресії проти України".

"Танки, які припадають пилом в ангарах, треба передати Україні"

Війна Росії проти України пробудила Європу і показала, що європейці "втратили пильність", сказав під час свого виступу на дебатах верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель. За його словами, після російського вторгнення з'ясувалося, що "наші запаси зброї були незначні, а наші оборонні спроможності - недостатні". "Ми надали Україні військову, фінансову, дипломатичну і гуманітарну допомогу. Ми зробили багато, але я вважаю, цього недостатньо", - констатував Боррель.

Він відзначив, що на українських кордонах наразі перебуває понад 360 тисяч російських солдат, "удвічі більше, ніж було на момент вторгнення" й росіяни "хоча й у невеликих масштабах, але вже почали наступ". "Я "люблю" війну так само, як і ви всі, - з іронією зауважив глава європейської дипломатії і наголосив: "Звичайно, я надаю перевагу миру. Але щоб досягти миру, нам треба продовжувати військову підтримку України. І це буде одним з моїх головних меседжів". Боррель також закликав країни, "які мають сучасні танки, котрі стоять і припадають пилом в ангарах, передати їх якомога швидше Україні", оскільки, за його словами, "розв'язка у війні припаде на весну та літо".

Він наголосив, що не бачить жодних розбіжностей у тому, щоб продовжувати постачання зброї Україні паралельно з дипломатичними зусиллями щодо припинення війни. "Тут немає суперечки між голубами миру та яструбами війни. Це реальність", - констатував Боррель.

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Єврокомісія працює на послаблення воєнної машини РФ

Промову очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка також взяла участь у дебатах, євродепутати кілька разів переривали аплодисментами. "У ранкові години 24 лютого, коли російські танки в'їхали в Україну, весь континент затамував подих. Дехто передбачав, що Україна впаде за лічені дні. Натомість легендарна хоробрість українців вразила світ. Ми ніколи не зрівняємося з жертовністю та сміливістю українців, але ми можемо непохитно залишатися поруч", - заявила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії відзначила усі зусилля, які доклав ЄС, аби послабити "воєнну машину" Росії, зокрема дев'ять пакетів уже ухвалених санкцій, до яких незабаром приєднається й десятий пакет обмежувальних заходів, що обійдеться російському бюджету в 11 мільярдів євро.

За її словами, ще одним прорахунком Путіна стала впевненість в енергетичній залежності Європи від російських енергоносіїв. "Але за цей рік він програв і енергетичну війну, яку сам почав", - наголосила фон дер Ляєн. Вона звернула увагу на те, що прибутки Росії від продажу газу в Європу впали на дві третини, введені обмеження ціни на російську нафту щодня обходяться Росії у 160 мільйонів євро, а ціни на газ у Європі "стали нижчими, ніж були до вторгнення Росії в Україну".

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"Українці захищають кожну демократію"

Практично всі євродепутати від різних політичних груп, котрі взяли слово під час дебатів, виступали за посилення подальшої підтримки України у відбитті російської агресії. Лише представник "Об'єднаних лівих", ірландець Мік Уaллес, почав звинувачувати Захід у війні в Україні, проте всю його недовгу промову супроводжували обурені вигуки інших законодавців.

"Рік тому з цієї трибуни я застерігала Путіна і казала, що напад на Україну стане кінцем Росії, яку ми знаємо", - сказала представниця Зелених, німецька євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). За її словами, Росія марно намагається зруйнувати державність та ідентичність України, "бо ці сміливі люди боряться не за домінування, а за виживання". "Та величезна ціна, яку вони платять за свою свободу, дозволяє і нам залишатися вільними, бо українці захищають нас і кожну демократію", - сказала політикиня.

На думку польської представниці від групи консерваторів Беати Шидло, Європа має ухвалювати "швидкі та важливі рішення", бо наразі "немає місця для політичного розрахунку". Вона нагадала, що у 2008 році, після вторгнення Росії в Грузію, польські політики застерігали світ, що наступною стане Україна. "Але висновків ніхто не зробив", - констатувала Шидло й розкритикувала тих лідерів, які навіть після 2014 року намагалися "перезапустити відносини з Росією".

Євродепутат-соціаліст Педро Маркес з Португалії заявив, що Європа підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде треба" і "вона може розраховувати на нашу дипломатичну, фінансову та військову допомогу". За його словами, саме єдність західних партерів у підтримці українців виявилося "найбільшою силою проти російської агресії".

"Дякую, Україно!, - звернулася з трибуни українською мовою литовська євродепутатка від "Європейської народної партії" Раса Юкнявічене. - Якою була б Європа, якби Путін захопив Україну за три дні, як планував?". За словами політикині, якщо українці "не злякалися терористичної Росії, то і ми не повинні боятися надати їм все, що треба: ППО, танки, літаки, далекобійні артилерійські установки". Вона також закликала європейські інституції вже цього року почати переговори про вступ України до ЄС і запросити її стати членом НАТО на Вільнюському саміті, який має відбутися у липні цього року. "Наша сміливість може врятувати життя українців і пришвидшити зміни у самій Росії", - переконана Юкнявічене.

У четвер, 16 лютого, резолюція "Річниця російського вторгнення та війна агресії проти України" буде винесена на голосування Європарламенту.