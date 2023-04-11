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Винищувач F16 у ВПС СШАФото: Sgt. Joseph Swafford/abaca/picture alliance
ПолітикаДанія

Данія: Чи передавати Україні винищувачі, вирішать до літа

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Міністр оборони Данії заявив, що має проконсультуватись з союзниками, щодо передачі сучасних винищувачів Києву.

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Данці та союзники вирішать, чи передавати західні винищувачі Україні "до літа", оскільки поставки польських і словацьких МіГ-29 вже розпочалися. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Пульсен у вівторок, 11 квітня. Обговорення потребує часу, оскільки країни мають діяти спільно, додав Пульсен під час візиту в Україну. "Данія не робитиме цього сама", - наголосив міністр в інтерв'ю кільком данським ЗМІ і додав, що рішення все ще можна досягти "у найближчому майбутньому". "Ми повинні зробити це разом з кількома країнами. Ми також вестимемо діалог з американцями про це", - сказав міністр.

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Нагадаємо,  Словаччина і Польща почали поставки винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну наприкінці березня і на початку квітня.  Варшава заявила, що готова віддати всі свої МіГ-29. Їх близько 30 одиниць. При цьому, попри прохання Києва, поставок сучасних винищувачів типу F-16, не обіцяли. Вашингтон заявив, що не надсилатиме винищувачі. Нідерланди і Франція не виключили відправки літаків, а у лютому Великобританія запропонувала тренувати українських пілотів.

Данія має флот з 43-х винищувачів F-16 американської розробки, 30 з яких перебувають на озброєнні. Флот замінюють на більш сучасні літаки F-35, яких країна придбала 27 одиниць.

Раніше у цей день також стало відомо, що Данія планує розпочати постачання Україні самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar і танків Leopard 1 до літа. За словами Пульсена, за пів року Збройним силам України (ЗСУ) буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1. "І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі", - додав він.

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

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