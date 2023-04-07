Ігнат: Для контрнаступу Україні потрібна перевага в повітрі

Аби майбутній контрнаступ України був успішним, потрібно завоювати перевагу в повітрі, зазначив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Без сучасних винищувачів досягти цього буде важко, додав він.

Україна має досягти переваги в повітрі над Росією для успішного майбутнього контрнаступу. На цьому наголосив під час онлайн-брифінгу у п'ятницю, 7 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це буде війна на виснаження технічних та людських ресурсів, виснаження озброєнь. Тому простим цей контрнаступ назвати неможливо. Якщо йдеться про те, що потрібно саме від повітряних сил, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати, передусім, перевагу в повітрі. Бо без переваги в повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації - це доволі складне питання, м'яко кажучи", - сказав речник, якого цитуєє "Інтерфакс-Україна".

Тож, за словами Ігната, говорити про контрнаступ без посилення панування України в повітрі "навряд чи можливо". Нині відбувається посилення повітряних сил за допомогою західних партнерів, додав він. "У найближчій перспективі матимемо і Patriot, і SAMP/T. Вже з людьми, які навчилися працювати на цих комплексах. Це посилить нашу перевагу в певних регіонах, де буде вирішено поставити ці комплекси", - зазначив Ігнат.

Однак він наголосив на необхідності якнайшвидшого надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління чотири плюс. "Йдеться і про F-16, передусім. Це б дійсно допомогло надзвичайно швидко втілити наші мрії в життя", - припустив Ігнат.

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Зеленський про перешкоди для контрнаступу

Українські військові поки не починають наступ через нестачу техніки та боєприпасів, заявляв наприкінці березня президент України Володимир Зеленський. Тоді він говорив про потребу в танках, артилерії та системах HIMARS. Тим часом в рамках кампанії з набору бійців під назвою "Гвардія наступу" до наступальних загонів, які формуються, вже долучилося близько 40 тисяч осіб.

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Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що інформацією про те, де, коли і як розпочнеться контрнаступ ЗСУ, володіють не більше п'яти людей на планеті. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр стверджувала, що ще жодного разу не було витоку правдивої інформації щодо військових планів України.