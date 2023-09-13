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Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США

Анастасія Шепелева
13 вересня 2023 р.

За словами Маска, він не міг підключити доступ до Starlink біля Криму на прохання України через санкції США проти РФ. Якби про це попросив Байден, він би погодився, запевнив мільярдер.

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Ілон Маск
Ілон МаскФото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Генеральний директор американської компанії SpaceX, мультимільярдер Ілон Маск заявив, що завадою для підключення сервісу супутникового інтернету Starlink поблизу анексованого Росією Криму на прохання українських військових стали американські санкції проти РФ. Про це в середу, 13 вересня, пише видання Business Insider.

"Якби я отримав запит від президента - від американського президента, щоб було зрозуміло, - тоді я б його увімкнув. Такого запиту (від Джо Байдена. - Ред.) не надходило", - сказав Маск в ефірі подкасту The All-In Podcast. 

Маск: Starlink у Криму - міні-Перл-Харбор

Маск зазначив, що розцінив прохання України як запрошення для SpaceX "реально, проактивно взяти участь у великому воєнному акті". На його думку, використання Starlink у Криму могло б створити "міні-Перл-Харбор".

"Взявши реальний приклад Перл-Харбора, ви повинні сказати: "Ну, як це спрацювало для Японії?". Це зовсім не спрацювало. Тому що це була тактична перемога, стратегічна поразка. Це розлютило американську громадськість, яка, природно, хотіла помститися за цей акт", - сказав мультимільярдер.

Він припустив, що надання Україні можливості атакувати Росію "призведе до масової ескалації бойових дій" та не призведе до перемоги над РФ, а лише розлютить її.

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Відключив чи відмовився підключати?

Напередодні публікації біографії Маска, написаної американським журналістом Волтером Айзексоном, телеканал CNN отримав уривок з неї. У ньому йдеться, що в 2022 році Маск наказав відключити Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський флот у Севастополі за допомогою надводних дронів. Журналіст пояснює в книзі рішення Маска страхом перед ядерним ударом Росії у відповідь. Перед ухваленням рішення мільярдера нажахав цим посол РФ у США Анатолій Антонов.

Згодом сам Маск підтвердив екстрений запит української влади на підключення зв'язку на шляху до Севастополя. За його словами, він не вимикав сервіс, бо той і не був там активований, але підтвердив, що прохання Києва не задовольнив, бо "SpaceX стала б явною співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту".

Згодом Financial Times повідомило, що Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова щодо Starlink. Видання пише, що Федоров був шокований публікацією листування з Маском без його згоди. За його словами, Маск сказав йому, що вимкнув зв'язок на лінії фронту на південному сході України, а коли згодом увімкнув - "написав, що повернув його назад".

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