Український гімнаст Ілля Ковтун виборов срібло Олімпіади

Першу медаль України на Олімпійських іграх у спортивній гімнастиці здобув Ілля Ковтун. Він став срібним призером у вправах на паралельних брусах.

Український гімнаст Ілля Ковтун у понеділок, 5 серпня, здобув "срібну" медаль Олімпійських ігор у Парижі у вправах на паралельних брусах.

До цього Ілля Ковтун двічі був за крок від олімпійських медалей, посівши четверті місця у багатоборстві та у вільних вправах. Це перша медаль Іллі Ковтуна на Олімпійських іграх. На змаганнях у Токіо у 2020-му році він завершив змагання без нагород.

Інший український гімнаст Олег Верняєв в особистому багатоборстві посів восьме місце та став п'ятим у вправах на коні.

Збірна України зі спортивної гімнастики зайняла п'яте місце в командному фіналі Олімпіади-2024.

Українські призери Олімпіади-2024

Перше золото на Олімпіаді-2024 Україні принесла жіноча збірна з фехтування на шаблях - вона перемогла збірну Республіки Корея з рахунком 45:42. Бій відкрила і завершила Ольга Харлан, також фехтували Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Ольга Харлан принесла Україні й бронзову медаль - вона перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку в одиночному розряді серед жінок з рахунком 15:14.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото в стрибках у висоту з результатом 2 метри. Разом з нею у фіналі стрибків у висоту виступала Ірина Геращенко, яка виборола бронзову медаль.

Срібну медаль Україні приніс стрілець Сергій Куліш. Він посів друге місце у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій на дистанції 50 метрів. Куліш своїм виступом здобув 461,3 бали, тоді як представник Китаю Лю Юкун обійшов його всього на 2,3 бали та взяв золоту медаль.

Українець Михайло Кохан, своєю чергою, здобув бронзу з метання молота з результатом 79,39 метра.