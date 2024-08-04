Михайло Кохан здобув бронзу з метання молота на Олімпіаді

Український атлет Михайло Кохан здобув свою першу олімпійську медаль. Його бронза стала третьою медаллю для України за 4 серпня.

Український атлет Михайло Кохан здобув бронзову медаль у фіналі змагань із метання молота на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Найкращий результат, який показав Кохан, - 79,39 метра.

Золото Олімпіади-2024 у цій дисципліні здобув атлет з Канади Ітан Катцберг, метнувши снаряд на 84,12 метра.

На Олімпіаді у Токіо Кохан мав четверте місце, у своїй найкращій спробі він метнув молот на 80,39 метра.

Золото і бронза зі стрибків у висоту

Раніше сьогодні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото в стрибках у висоту в Олімпійських іграх 2024 в Парижі. З першої спроби атлетка взяла висоту 1,91 метра, 1,95 метра, 1,98 метра та 2,00 метра, однак двічі не змогла подолати 2,02 метра. Її суперниця австралійка Нікола Оліслагерс змогла взяти висоту 2,00 метра лише з третьої спроби, а висота 2,02 метра їй не піддалася.

Разом з нею у фіналі стрибків у висоту виступала Ірина Геращенко. Атлетка не змогла з трьох спроб взяти висоту 1,98 метра. За результатом попередніх стрибків вона розділила бронзову медаль з австралійською легкоатлеткою Елеанор Паттерсон.

Україна має ще золоту, срібну і бронзову медалі

Перше золото на Олімпіаді-2024 Україні принесла жіноча збірна з фехтування на шаблях - вона перемогла збірну Республіки Корея з рахунком 45:42. Бій відкрила і завершила Ольга Харлан, також фехтували Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Ольга Харлан принесла Україні й бронзову медаль - вона перемогла Чой Себін із Південної Кореї у поєдинку в одиночному розряді серед жінок з рахунком 15:14.

Срібну медаль Україні приніс стрілець Сергій Куліш. Він посів друге місце у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій на дистанції 50 метрів. Куліш своїм виступом здобув 461,3 бали, тоді як представник Китаю Лю Юкун обійшов його всього на 2,3 бали та взяв золоту медаль.