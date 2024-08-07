  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
СпортУкраїна

Борець Насібов гарантував собі щонайменше срібло Олімпіади

Віолетта Чайковська
7 серпня 2024 р.

Український борець Парвіз Насібов змагатиметься за золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі в своїй ваговій категорії з греко-римської боротьби, тоді як Жан Беленюк - за можливість отримати бронзу.

https://p.dw.com/p/4jDQ3
Український борець Парвіз Насібов (у синьому) переміг у півфіналі Олімпійських ігор у Парижі та гарантував собі срібну медаль Олімпіади-2024
У півфіналі Олімпіади-2024 українець Насібов (у синьому) здолав чемпіона Європи-2023 Джафарова (в червоному) з АзербайджануФото: Sarah Stier/Getty Images

Український спортсмен Парвіз Насібов вийшов у середу, 7 серпня, у фінал змагань із греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, чим гарантував собі щонайменше срібну медаль.

У півфіналі Насібов здолав чемпіона Європи 2023 року Хасрата Джафарова з Азербайджану. За олімпійське золото він побореться 8 серпня з іранцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі.

На Олімпійських іграх 2020 року в Токіо Насібов став срібним призером.

Беленюк побореться за можливість отримати олімпійську "бронзу"

Водночас олімпійський чемпіон 2020 року Жан Беленюк, який представляє збірну України у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кілограмів, поступився у півфіналі Алірезі Мохмадіпіані з Ірану. 

8 серпня Беленюк матиме можливість поборотися за бронзу Олімпіади-2024.

Жан Беленюк у півфіналі поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані
Жан Беленюк у півфіналі поступився іранцю Алірезі МохмадіпіаніФото: Sarah Stier/Getty Images)

Україна в медальному заліку Олімпіади-2024

Наразі в медальній скарбничці України сім нагород: два золота, два срібла та три бронзи. Ще одну медаль вже гарантовано отримає боксер Олександр Хижняк. Свій фінальний бій він проведе ввечері 7 серпня проти Нурбека Оралбая з Казахстану.

За підсумком 11-го дня змагань лідером Олімпіади-2024 є США. Вони мають 24 золотих, 31 срібну і 32 бронзові медалі. На другому місці - Китай з 23 золотими, 22 срібними та 16 бронзовими медалями. Третя - Австралія, спортсмени якої здобули 15 золотих, 12 срібних і 10 бронзових медалей.

До десятки входять також Франція, Великобританія, Південна Корея, Японія, Італія, Нідерланди та Німеччина.

Україна посідає 19-ту сходинку. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Жіноча збірна України після перемоги на Олімпіаді-2024

Перше золото України: жіноча збірна з фехтування перемогла

Перше золото України: жіноча збірна з фехтування перемогла

Українська збірна з фехтування на шаблях у фіналі Олімпіади в Парижі здобула золото.
Спорт3 серпня 2024 р.
Стрибунки Ярослава Магучіх і Ірина Геращенко на Олімпіаді-2024

Ярослава Магучіх здобула золоту медаль зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Ярослава Магучіх здобула золоту медаль зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Ще одну медаль - бронзову - зі стрибків у висоту Україні принесла Ірина Геращенко. Вона розділила нагороду з австралійською легкоатлеткою Елеанор Паттерсон.
Спорт4 серпня 2024 р.
Український боксер Олександр Хижняк

Український боксер гарантував Україні срібло на Олімпіаді-2024

Український боксер гарантував Україні срібло на Олімпіаді-2024

Олександр Хижняк змагатиметься за золото у фіналі Олімпійських ігор в Парижі в ваговій категорії до 80 кг. У разі програшу він стане срібним призером Олімпіади-2024.
Спорт4 серпня 2024 р.
Більше публікацій