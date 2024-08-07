Борець Насібов гарантував собі щонайменше срібло Олімпіади

Український борець Парвіз Насібов змагатиметься за золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі в своїй ваговій категорії з греко-римської боротьби, тоді як Жан Беленюк - за можливість отримати бронзу.

Український спортсмен Парвіз Насібов вийшов у середу, 7 серпня, у фінал змагань із греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, чим гарантував собі щонайменше срібну медаль.

У півфіналі Насібов здолав чемпіона Європи 2023 року Хасрата Джафарова з Азербайджану. За олімпійське золото він побореться 8 серпня з іранцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі.

На Олімпійських іграх 2020 року в Токіо Насібов став срібним призером.

Беленюк побореться за можливість отримати олімпійську "бронзу"

Водночас олімпійський чемпіон 2020 року Жан Беленюк, який представляє збірну України у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кілограмів, поступився у півфіналі Алірезі Мохмадіпіані з Ірану.

8 серпня Беленюк матиме можливість поборотися за бронзу Олімпіади-2024.

Жан Беленюк у півфіналі поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані Фото: Sarah Stier/Getty Images)

Україна в медальному заліку Олімпіади-2024

Наразі в медальній скарбничці України сім нагород: два золота, два срібла та три бронзи. Ще одну медаль вже гарантовано отримає боксер Олександр Хижняк. Свій фінальний бій він проведе ввечері 7 серпня проти Нурбека Оралбая з Казахстану.

За підсумком 11-го дня змагань лідером Олімпіади-2024 є США. Вони мають 24 золотих, 31 срібну і 32 бронзові медалі. На другому місці - Китай з 23 золотими, 22 срібними та 16 бронзовими медалями. Третя - Австралія, спортсмени якої здобули 15 золотих, 12 срібних і 10 бронзових медалей.

До десятки входять також Франція, Великобританія, Південна Корея, Японія, Італія, Нідерланди та Німеччина.

Україна посідає 19-ту сходинку. Змагання триватимуть до 11 серпня.