Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість

Президента України Володимира Зеленського відзначили премією Бориса Нємцова за сміливість. Про це у неділю, 12 червня, повідомляється на сайті Фонду Бориса Нємцова за свободу, що було засновано у Німеччині у 2015 році донькою вбитого російського опозиціонера Жанною Нємцовою.

Премія вручається за "виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини", йдеться на сайті фонду. Її вручають щороку громадським діячам, журналістам та діячам культури.

Цьогоріч фонд вирішив номінувати на премію українців. Зокрема, серед кандидатів на премію були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Пеєвська (Тайра) та радник глави офісу президента України Олексій Арестович.

Співзасновниця фонду Жанна Нємцова заявила, що її фонд засуджує військову агресію Росії проти України. "Сам Борис Нємцов завжди виступав проти війни з Україною. У 2014 році він збирав численні мітинги в Москві проти цієї війни. Він розумів, що Путін розв'язує війну з Україною, бо не хоче, щоб країна стала частиною Європи. Я бажаю Україні якнайшвидшої перемоги і вважаю це патріотичною позицією, тому що перемога України - це поразка авторитарного путінського режиму, це перемога цінностей гуманізму", - пояснила вона.

Переможця обирали рейтинговим голосуванням засновників та ради фонду.

Торік лауреатом премії став російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого у березні засудили до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу розміром в 1,2 мільйона рублів за звинуваченням у "шахрайстві у великих розмірах та неповазі до суду".

Нагадаємо, у травні президент України очолив читацький рейтинг Time найвпливовіших людей світу у 2022 році та потрапив до популярного переліку видання. До п'ятірки лідерів рейтингу також увійшли генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент США Джо Байден, а також лікарі, які боролися з пандемією коронавірусу.