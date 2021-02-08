 У Москві відзначають шосту річницю вбивства Бориса Нємцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Москві відзначають шосту річницю вбивства Бориса Нємцова

У Москві проходить церемонія покладання квітів на місці вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту. Поліція не перешкоджає проведенню акції.

Люди покладають квіти на місце вбивства Бориса Нємцова поблизу Кремля

Люди покладають квіти на місце вбивства Бориса Нємцова поблизу Кремля

У містах Росії та інших країн світу проходять акції в пам'ять про російського політика Бориса Нємцова, якого вбили шість років тому.

Перші заходи в суботу, 27 лютого, пройшли в Австралії і Новій Зеландії. Представники російської громади провели там марші в пам'ять Нємцова, а також "на знак солідарності з жертвами політичного переслідування в Росії".

Між тим вже проходить акція в Москві - люди покладають квіти на Великому Москворецькому мосту, де застрелили опозиційного політика. "Люди покладають квіти, недовго стоять і йдуть", - повідомляє кореспондент DW. За його оцінкою, на невеликій ділянці моста перебувають близько 600 людей.

Силовики не перешкоджають людям покладати квіти

Силовики не перешкоджають людям покладати квіти

Біля народного меморіалу немає представників правоохоронних органів. На підході до мосту чергують поліцейські.

Читайте також: У Празі на честь Нємцова назвали площу, де розташоване посольство РФ

Представники США і країн ЄС поклали квіти на мосту

Посол США у РФ Джон Салліван поклав квіти на місце вбивства російського опозиційного політика.  Речниця американської дипмісії в Росії Ребекка Росс написала у соцмережі Twitter, що Нємцов "залишається джерелом натхнення для багатьох, хто прагне справедливості, прозорості і свободи".

Крім того, пам'ять Нємцова вшанував представник ЄС в Росії Маркус Едерер (Markus Ederer) і посли низки країн Євросоюзу. Убитий політик "як і раніше є прикладом для тих, кому небайдужі свобода, права людини, демократія", йдеться у дописі представництва ЄС в Москві у Twitter.

Ходу не проводять через епідемію коронавірусу

Цього року в Москві вирішили відмовитися від традиційного маршу пам'яті Бориса Нємцова. Через заборону проведення масових акцій у Москві на тлі пандемії коронавірусу було вирішено обмежитися покладанням квітів на місце загибелі політика, заявив опозиціонер і соратник Нємцова Ілля Яшин. Він повідомив, що представники московської мерії пообіцяли не перешкоджати проведенню акції на Москворецькому мосту.

Влада Санкт-Петербурга також пообіцяла не перешкоджати покладанню квітів до Соловецького каменя в рамках акції пам'яті Нємцова за умови дотримання протиепідемічних правил.

Крім того, акція в шосту річницю вбивства Нємцова вже пройшла у Казані. Близько десяти осіб поклали квіти до пам'ятника жертв політичних репресій, пише видання "Коммерсант" з посиланням на ексглаву відділення партії ПАРНАС у Татарстані Марселя Шамсутдінова. Поліцейські до активістів не підходили, але її знімали на камери три людини в цивільному одязі.

Жанна Нємцова записала відео у пам'ять про батька

Дочка вбитого політика Жанна Нємцова записала відео про результати діяльності Фонду Бориса Нємцова, створеного нею в пам'ять про батька.

Також акції заплановані в Берліні, Амстердамі, Відні, Вільнюсі, Кельні, Лейпцигу, Гаазі, Копенгагені, Бостоні, Вашингтоні, Празі та інших містах.

Вбивство Бориса Нємцова

Борис Нємцов був убитий увечері 27 лютого 2015 року пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У липні 2017 року Московський окружний військовий суд засудив оголошених ним виконавців вбивства - Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаева - до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.

Організатори та замовники злочину досі не встановлені. В кінці лютого в Москві та інших містах Росії традиційно проходять марші пам'яті вбитого політика.

Читайте також: У Росії проходять марші пам'яті Бориса Нємцова

Дивитись відео 02:42

"Мій друг Борис Нємцов": фільм про російського опозиціонера в українському кіно (06.10.2016)

Також за темою

Russland EU-Außenkommissar Borrell besucht Russland

Глава дипломатії ЄС не побачив в Росії готовності до діалогу 08.02.2021

Євросоюз і Росія йдуть в різні боки, Москва бачить в демократичних цінностях загрозу, заявив Боррель. Він закликав ЄС відреагувати на висилку дипломатів з РФ і не виключив санкцій.

Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow

У Росії пройшли акції пам'яті Бориса Нємцова 29.02.2020

Акції пам'яті убитого п'ять років тому російського політика Бориса Нємцова пройшли у Москві та інших містах РФ. Згідно з даними волонтерів, у російській столиці марш відвідали 22 тисячі осіб.

Russland Anhörung Alexei Navalny

В опозиціонерів у Москві провели обшуки напередодні мітингу 27.07.2019

Слідчі прийшли з обшуками додому до Іллі Яшина, у штаб Дмитра Гудкова, до батьків Костянтина Янкаускаса і низки інших незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму.

Реклама

Докладно

Логотип компанії Pfizer і людина у захисному костюми з вакциною від COVID-19

Фармконцерн Pfizer - рятівники світу чи шукачі прибутків?

Підхід концерну Pfizer до продажу вакцини від коронавірусу демонструє, що для нього прибутки важливіші за людські життя.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  