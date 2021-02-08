У Москві відзначають шосту річницю вбивства Бориса Нємцова

У містах Росії та інших країн світу проходять акції в пам'ять про російського політика Бориса Нємцова, якого вбили шість років тому.

Перші заходи в суботу, 27 лютого, пройшли в Австралії і Новій Зеландії. Представники російської громади провели там марші в пам'ять Нємцова, а також "на знак солідарності з жертвами політичного переслідування в Росії".

Між тим вже проходить акція в Москві - люди покладають квіти на Великому Москворецькому мосту, де застрелили опозиційного політика. "Люди покладають квіти, недовго стоять і йдуть", - повідомляє кореспондент DW. За його оцінкою, на невеликій ділянці моста перебувають близько 600 людей.

Силовики не перешкоджають людям покладати квіти

Біля народного меморіалу немає представників правоохоронних органів. На підході до мосту чергують поліцейські.

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Представники США і країн ЄС поклали квіти на мосту

Посол США у РФ Джон Салліван поклав квіти на місце вбивства російського опозиційного політика. Речниця американської дипмісії в Росії Ребекка Росс написала у соцмережі Twitter, що Нємцов "залишається джерелом натхнення для багатьох, хто прагне справедливості, прозорості і свободи".

Крім того, пам'ять Нємцова вшанував представник ЄС в Росії Маркус Едерер (Markus Ederer) і посли низки країн Євросоюзу. Убитий політик "як і раніше є прикладом для тих, кому небайдужі свобода, права людини, демократія", йдеться у дописі представництва ЄС в Москві у Twitter.

Ходу не проводять через епідемію коронавірусу

Цього року в Москві вирішили відмовитися від традиційного маршу пам'яті Бориса Нємцова. Через заборону проведення масових акцій у Москві на тлі пандемії коронавірусу було вирішено обмежитися покладанням квітів на місце загибелі політика, заявив опозиціонер і соратник Нємцова Ілля Яшин. Він повідомив, що представники московської мерії пообіцяли не перешкоджати проведенню акції на Москворецькому мосту.

Влада Санкт-Петербурга також пообіцяла не перешкоджати покладанню квітів до Соловецького каменя в рамках акції пам'яті Нємцова за умови дотримання протиепідемічних правил.

Крім того, акція в шосту річницю вбивства Нємцова вже пройшла у Казані. Близько десяти осіб поклали квіти до пам'ятника жертв політичних репресій, пише видання "Коммерсант" з посиланням на ексглаву відділення партії ПАРНАС у Татарстані Марселя Шамсутдінова. Поліцейські до активістів не підходили, але її знімали на камери три людини в цивільному одязі.

Жанна Нємцова записала відео у пам'ять про батька

Дочка вбитого політика Жанна Нємцова записала відео про результати діяльності Фонду Бориса Нємцова, створеного нею в пам'ять про батька.

Також акції заплановані в Берліні, Амстердамі, Відні, Вільнюсі, Кельні, Лейпцигу, Гаазі, Копенгагені, Бостоні, Вашингтоні, Празі та інших містах.

Вбивство Бориса Нємцова

Борис Нємцов був убитий увечері 27 лютого 2015 року пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У липні 2017 року Московський окружний військовий суд засудив оголошених ним виконавців вбивства - Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаева - до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.

Організатори та замовники злочину досі не встановлені. В кінці лютого в Москві та інших містах Росії традиційно проходять марші пам'яті вбитого політика.

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