У Москві відзначають шосту річницю вбивства Бориса Нємцова

У Москві проходить церемонія покладання квітів на місці вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту. Поліція не перешкоджає проведенню акції.
У містах Росії та інших країн світу проходять акції в пам'ять про російського політика Бориса Нємцова, якого вбили шість років тому.
Перші заходи в суботу, 27 лютого, пройшли в Австралії і Новій Зеландії. Представники російської громади провели там марші в пам'ять Нємцова, а також "на знак солідарності з жертвами політичного переслідування в Росії".
Між тим вже проходить акція в Москві - люди покладають квіти на Великому Москворецькому мосту, де застрелили опозиційного політика. "Люди покладають квіти, недовго стоять і йдуть", - повідомляє кореспондент DW. За його оцінкою, на невеликій ділянці моста перебувають близько 600 людей.
Біля народного меморіалу немає представників правоохоронних органів. На підході до мосту чергують поліцейські.
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Посол США у РФ Джон Салліван поклав квіти на місце вбивства російського опозиційного політика. Речниця американської дипмісії в Росії Ребекка Росс написала у соцмережі Twitter, що Нємцов "залишається джерелом натхнення для багатьох, хто прагне справедливості, прозорості і свободи".
Крім того, пам'ять Нємцова вшанував представник ЄС в Росії Маркус Едерер (Markus Ederer) і посли низки країн Євросоюзу. Убитий політик "як і раніше є прикладом для тих, кому небайдужі свобода, права людини, демократія", йдеться у дописі представництва ЄС в Москві у Twitter.
Цього року в Москві вирішили відмовитися від традиційного маршу пам'яті Бориса Нємцова. Через заборону проведення масових акцій у Москві на тлі пандемії коронавірусу було вирішено обмежитися покладанням квітів на місце загибелі політика, заявив опозиціонер і соратник Нємцова Ілля Яшин. Він повідомив, що представники московської мерії пообіцяли не перешкоджати проведенню акції на Москворецькому мосту.
Влада Санкт-Петербурга також пообіцяла не перешкоджати покладанню квітів до Соловецького каменя в рамках акції пам'яті Нємцова за умови дотримання протиепідемічних правил.
Крім того, акція в шосту річницю вбивства Нємцова вже пройшла у Казані. Близько десяти осіб поклали квіти до пам'ятника жертв політичних репресій, пише видання "Коммерсант" з посиланням на ексглаву відділення партії ПАРНАС у Татарстані Марселя Шамсутдінова. Поліцейські до активістів не підходили, але її знімали на камери три людини в цивільному одязі.
Дочка вбитого політика Жанна Нємцова записала відео про результати діяльності Фонду Бориса Нємцова, створеного нею в пам'ять про батька.
Також акції заплановані в Берліні, Амстердамі, Відні, Вільнюсі, Кельні, Лейпцигу, Гаазі, Копенгагені, Бостоні, Вашингтоні, Празі та інших містах.
Борис Нємцов був убитий увечері 27 лютого 2015 року пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У липні 2017 року Московський окружний військовий суд засудив оголошених ним виконавців вбивства - Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаева - до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.
Організатори та замовники злочину досі не встановлені. В кінці лютого в Москві та інших містах Росії традиційно проходять марші пам'яті вбитого політика.
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