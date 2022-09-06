Німецьку премію в галузі ЗМІ отримав народ України

Жоден інший народ в останні місяці не демонстрував так пристрасно цінність свободи, заявила рада німецької премії M100 Media Award. Від імені народу України нагороду отримає 15 вересня Володимир Кличко.

Престижною німецькою премією в галузі ЗМІ "M100 Media Award" нагородили народ України "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення".

Рада премії заявила у вівторок, 6 вересня, що "жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи". Україна веде "героїчну боротьбу за свої цінності" та захищає їх "день за днем" уже багато місяців, йдеться у заяві.

Церемонія вручення премії відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу її прийме як "голос з Києва" колишній боксер Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка. Промову виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Крім того, з політичною промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Цю премію присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. Минулого року її лауреатом став засуджений до тривалого позбавлення волі російський опозиціонер Олексій Навальний та започаткований ним Фонд боротьби з корупцією. У різні роки премію отримували колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер (Hans-Dietrich Genscher), засновник організації "Лікарі без кордонів", генеральна директорка російського телеканалу "Дождь", французький журнал Charlie Hebdo.

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Світові нагороди для українців

У травні неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин і проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив весь народ України "За видатне лідерство". Премію українцям присудили "за стійкість і мужність у протистоянні російському вторгненню". Весь народ став лауреатом Atlantic Council вперше.

Напередодні Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів. Вони отримали особливу відзнаку, або подяку, "за мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до України". Це одна з найпрестижніших у світі нагород у галузі журналістики, яку вручають щорічно з 1917 року.

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