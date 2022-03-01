Нобелівські лауреати виступили проти війни Росії проти України

Лауреати Нобелівської премії різко розкритикувала російське вторгнення в Україну та закликали Москву вивести війська. "Подібно до того як нацистська Німеччина напала на Польщу в 1939 році (використовуючи схожі трюки та фальшиві провокації) і на Радянський Союз у 1941 році, уряд РФ під керівництвом президента Путіна розпочав невиправдану військову агресію - ніщо інше як війну - проти сусідньої держави, України" , - йдеться у відкритому листі лауреатів до уряду Росії, розміщеному в середу, 2 березня, на сайті Nobel Campaigns.

"Всі разом ми засуджуємо ці військові дії та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України. Російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію Росії на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку і джерелом труднощів для її населення. Накладені санкції обмежать свободу пересування талановитих і працелюбних росіян по світу. Навіщо будувати стіну між Росією та світом?" - запитують автори листа, підписи під яким поставили 163 нобелівських лауреати.

"Сотні українських військових, російських військових та українських мирних громадян, включаючи дітей, уже загинули. Це так сумно і так непотрібно. Ми об'єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення в Україну та вивести свої війська з України", - наголошується у відкритому листі.

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Масштабне вторгнення Росіїв Україну почалося 24 лютого. ЄС ,США та низка інших країн світу засудили агресію Росії та запровадили санкції.



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