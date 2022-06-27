Сергій Жадан отримає Премію миру німецьких книготорговців

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Цьогорічну премію німецьких книготорговців вручать українському письменникові та музиканту Сергієві Жадану. Митець отримає почесну відзнаку за свій видатний мистецький доробок, а також громадянську позицію.
Український письменник, перекладач і музикант Сергій Жадан отримає Премію німецьких книготорговців 2022 року. Про це у понеділок, 27 червня, повідомила рада однойменного фонду у Франкфурті-на-Майні на сайті премії. Жадан отримає відзнаку "за його видатний мистецький доробок, а також його гуманітарну позицію, з якою він піклується про людей під час війни і допомагає їм, ризикуючи власним життям", зазначається в обґрунтуванні членів журі.
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47-річний письменник Сергій Жадан, який живе у Харкові, вважається одним із найважливіших голосів сучасної української літератури, повідомляє німецька інформаційна агенція dpa. У своїх романах, есеях, віршах та текстах пісень Жадан "переносить нас у світ, який зазнає значних потрясінь, але водночас живе за традицією", говориться в обґрунтуванні премії. За словами членів журі, його тексти розповідають про те, що війна й руйнування проникають у цей світ і стають для людей потрясінням. При цьому письменник знаходить власну мову, яка допомагає побачити те, "чого багато-хто довго не хотів помічати".
"Вдумливо й уважно, у поетичному й радикальному тоні" Жадан показує, "як люди в Україні, попри все насильство, намагаються жити незалежним життям, сповненим миру і свободи", зазначається і повідомленні.
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Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 року у Старобільську на Луганщині, який нині перебуває під тимчасовою окупацією РФ. З 1990-х років Жадан організовує літературні та музичні фестивалі, публікує романи, вірші, оповідання та есеї. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сергій Жадан посилено займається волонтерством та наданням гуманітарної допомоги.
Грошовий еквівалент Премії німецьких книготорговців становить 25 тисяч євро. Нею з 1950 року відзначають людей, які зробили внесок в літературі, науці або мистецтві задля втілення ідей миру. Цьогоріч вручення премії відбудеться 23 жовтня у церкві Паулькірхе під час завершення Франкфуртського книжкового ярмарку.
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Минулого року Премію німецьких книготорговців, яка є однією з найважливіших відзнак Німеччини, отримала авторка й режисерка з Зімбабве Ціці Дангарембга. Серед лауреатів премії попередніх років, серед інших, були Світлана Алексієвич, Герман Гессе, Астрід Ліндгрен, Карл Ясперс та Вацлав Гавел.