 Сергій Жадан: Під боком у Мінотавра | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 06.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Авторська колонка

Сергій Жадан: Під боком у Мінотавра

"Одна річ, коли не знаєш, чого чекати від ворога, який веде війну на винищення твоєї країни, зовсім інша річ - коли немає довіри до власної влади", - Сергій Жадан, спеціально для DW.

Сергій Жадан

Сергій Жадан

Щойно діставшись харківського вокзалу, спустившись до підземного переходу й опинившись на привокзальній площі, чуєш ці хрипкі чоловічі голоси, як нагадування, як сигнал: "Бєлгород, граница". Те, що Росія зовсім поруч, завжди нагадають таксисти, що збирають пасажирів при жовтій вокзальній будівлі. Потягом до Росії вже не виїдеш, транзитний статус Харкова від початку війни докорінно змінився - якщо раніше місто було важливим залізничним пунктом поміж Києвом, Кримом і Москвою, то тепер Крим тією ж таки Москвою окупований, і шляхи сполучення, які робили подорож до столиці РФ такою ж короткою, як і подорож до Києва, нині зі зручності й переваги перетворились, скоріше, на загрозу - залізницею легко перекидати військову техніку, а оскільки агресор - ось він, на відстані простягнутої руки, то й шляхи сполучення викликають тривогу. Це добре відчувалось навесні 2014-го, коли Харковом час від часу поширювалась (якісно й професійно поширювалась, слід сказати) інформація про те, що російське вторгнення відбудеться вже ближчого понеділка (чи вівторка, чи середи, не так важливо, головне - посіяти паніку), і траса на Бєлгород ("Бєлгород, граница") сприймалась як прочинені двері, за якими будь-якої миті можна було почути голоси "визволителів".

Читайте також: Чи захищатиме НАТО Україну в разі вторгнення Росії?  

Втім, тоді, 2014-го, танкові колони з Росії до Харкова не зайшли, війна міцно засіла на Донбасі, Харків натомість - попри всю свою прикордонність та транзитність - перетворився на спокійне тилове місто, з ознаками регіонального центру, про війну в якому могли нагадати хіба що гелікоптери в небі над містом, які транспортували поранених до військового шпиталю, і таксисти, завжди готові перевезти заклопотаного мандрівника, якому наплювати на війну і якому за будь-яку ціну потрібно перетнути цю саму "границу". Місто жило своїми проблемами, обирало свою владу, традиційно виявляло скепсис до влади київської, швидко звикнувши до війни й не надто переймаючись своїм прикордонним розташуванням. Над містом майоріли державні прапори, до самої держави при цьому можна було ставитись по-різному. Мирне життя - воно розслабляє, робить тебе легковажним, позбавляє концентрованості. Хоча, припускаю, багато хто з харків'ян, тих, що навесні 2014-го не збирались лишатись під російською окупацією, свої "тривожні валізки" так і не розібрали.

Нинішня хвиля інформації про можливе вторгнення російських військ особливої ваги в місті не має, наскільки можна помітити. Спрацьовує той таки ефект пастуха, який довго й емоційно кричав про вовка. Якщо довго повторювати про те, що Путін нападе, в якийсь момент страх перед цим підсвідомим Путіним відступає, лишаючи місце більш важливим щоденним клопотам і тривогам. Тому й повідомлення зарубіжних розвідок та вітчизняних експертів, згідно з якими Харків так чи інакше є однією з перших та головних імовірних мішеней росіян, не викликає ні паніки, ні переляку. Хоча сама технологія цієї інформаційної хвилі не може не насторожувати - надто вже вперто повторюються ці слова про майбутню ескалацію, надто точні цифри при цьому наводяться, надто спокійно це проголошується. За подібним спокоєм часто вчувається неминучість. Ну, але, знову ж таки - важко жити під боком у Росії й не чекати від цієї самої Росії чергової підстави.

Читайте також: Таня Малярчук: Коли дерева знову починають рости

Зрозуміло, що все це звучало б не так тривожно за іншого політичного розкладу. Одна річ, коли не знаєш, чого чекати від ворога, який восьмий рік веде війну на винищення твоєї країни, зовсім інша річ - коли немає довіри до власної влади, яка своїми заявами не так заспокоює, як посилює недовіру. Слід визнати, що історії з "вагнергейтом" та можливими "кротами" в президентському оточенні (при тому, що й сам президент для багатьох громадян країни є очевидним і зручним об'єктом недовіри) теж уміло й фахово підігріваються. Що не так і складно, враховуючи безпрецедентність і резонансність згаданих скандалів. У цій ситуації риторичним є саме питання довіри до керівництва - як регіонального, так і київського. Нас не треба переконувати в присутності зради - ми це чудово й від початку знаємо самі.

Ми знову виявились інформаційно беззахисними, безборонними перед тієї хвилею, яка на нас накочується. Єдине, що в цьому випадку лишається незмінним - розуміння того, що покладатися краще на себе самих. Ну й на свою армію, ясна річ. Ось це тверезе усвідомлення й відсутність ілюзій, можливо, сьогодні і є найважливішими. Так, ніхто не обіцяє легкої зими, так, Росія нікуди не подінеться, вона буде й далі нависати важкою тінню зі сходу, так, географію не обирають. Обирають інше - страх чи його відсутність. І тут, мені здається, країна свій вибір зробила. Ніхто нікого не боїться.

"Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

Дивитись відео 06:52

Загроза вторгнення в Україну - інструмент впливу Путіна на Захід (07.05.2021)

DW.COM

Полторак: У разі відкритої агресії Росії на війну вийде кожен українець

Міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю DW закинув Російській Федерації порушення мінських домовленостей, а також наголосив на виключності мирного шляху розв'язання конфлікту.  

Таня Малярчук: Чому ви не пишете про Голодомор?

"Я перечитала безліч спогадів, і всі вони мовчать приблизно про те саме. Ніхто не сказав, ЩО пережив насправді, але обов'язково сказав, що не хотів би пережити це знову", - Таня Малярчук, спеціально для DW.  

Також за темою

This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

РФ може задіяти 175 тисяч військових для наступу на Україну - ЗМІ 04.12.2021

Розвідка США має дані, що РФ розробляє плани вторгнення в Україну одразу на кількох фронтах, повідомляє видання The Washington Post. Про дані розвідки щодо ймовірного наступу на початку 2022 року пише і агентство AP.

3082510 04/25/2017 Kiev, Ukraine. Oleksiy Reznikov, Deputy Chairman of the Kiev City State Administration, attends a news conference on the Eurovision 2017 Song Contest. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

Стягування військ РФ до кордону Резніков пов'язує зі зустріччю Путіна з Байденом 30.11.2021

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що напруженням біля українських кордонів Путін намагається посилити переговорну позицію на тлі майбутньої зустрічі з президентом США.

German Chancellor Angela Merkel, right, and Prime Minister of Poland Mateusz Morawiecki brief the media after talks at the chancellery in Berlin, Germany, Thursday, Nov. 25, 2021. (John MacDougall / Pool Photo via AP)

Меркель: ЄС має бути єдиним у випадку нових санкцій щодо Росії через Україну 25.11.2021

Після зустрічі з Матеушем Моравецьким Анґела Меркель висловила "повну солідарність" Німеччини з Польщею з огляду на "гібридну атаку" з боку Білорусі, а також застерегла Росію від подальшої агресії проти України.

Реклама

Відео

Навіщо німецький монах виготовляє джин

Європейські монастирі відомі тим, що монахи варять пиво і виготовляють вино. Але джин?..  

BG Niederlande Depot in Rotterdam

Унікальний музей у Роттердамі: "Ноєв ковчег" чи "каструля"?

"Ноєв ковчег" у Роттердамі. Так прозвали нову будівлю для експонатів Музею Бойманса - ван Бенінгена. Це варто побачити!  

Фотогалерея

Гурт ABBA випустив новий альбом

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

Культова шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage".  