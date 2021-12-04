Резніков попередив Європу про мільйони біженців у разі нападу Росії на Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європі опиниться від трьох до п'яти мільйонів українських біженців. Про це він написав у статті для аналітичного центру Atlantic Council, що була опублікована у п'ятницю, 3 грудгня.

"Велика війна в Україні занурила б усю Європу в кризу. Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, була б лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими зустрілося би європейське суспільство", - пише Резніков.

Зокрема, як зазначає міністр, також у Європі може виникнути продовольча криза, оскільки Європа залежить від імпорту продуктів харчування, зокрема, зерна. Він зауважує, що масштабна війна серйозно підірве і, можливо, повністю зупинить імпорт багатьох товарів як з України, так і з Росії. Крім того, Резніков вважає, що вторгнення Росії спровокує "нову еру глобальної нестабільності".

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Утім, ескалації конфлікту все ще можна уникнути, демонструючи готовність протистояти агресії, наголошує міністр. "Ми маємо переконати Москву в тому, що ціна нового наступу надто висока", - йдеться у статті. Зокрема, у вигляді військових втрат та негативних політичних, економічних та соціальних наслідків. На думку міністра, поки не зрозуміло, чи розуміє сама Європа, чим для неї загрожує велика війна між Україною і Росією.

Але Резніков попередив, що українці "битимуться" і "захищатимуть нашу країну" у разі нападу з боку РФ. Він визнав, що, попри високу боєздатність української армії, російська армія має велику перевагу. Утім, на думку Резнікова, навіть якщо російські війська й захоплять українські території, їм не вдасться їх втримати й "земля горітиме у них під ногами", а втрати з обох боків будуть величезними.

Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Останнім часом знову повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

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Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, поки що невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. Натомість в Москві заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу і запевняють, що не зацікавлені у жодних конфліктах.