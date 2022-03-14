Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Українського письменника, поета та активіста Сергія Жадана висунули на здобуття Нобелівської премії з літератури, повідомили у понеділок, 14 березня, інтернет-ЗМІ з посиланням на Польську академію наук, яка стала ініціатором номінації.

"Сергій Жадан - один з найвизначніших поетів України та чудовий прозаїк, якого перекладають і відзначають нагородами у світі. Таким і має бути, на наш погляд, Нобелівський письменник. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна багато в чому говорить і думає словами Жадана, уважно прислухається до нього", - йдеться у заяві Комітету літературознавчих наук Польської академії наук, датованій 1 березня.

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У своїй заяві Комітет також засудив збройне вторгнення Росії до України. "Немає жодного виправдання агресивним діям Кремля проти українського народу та держави. У військовому кошмарі, влаштованому Кремлем, ми стоїмо на боці вільної України. Надія підказує нам, що українці врешті-решт відіб'ють агресію. Нехай це відбудеться якнайшвидше", - наголошується в документі.

Комітет також висловив стурбованість наслідками нападу РФ на Україну для українських університетів і науковців.

Нобелівські лауреати підтримують Україну

На початку лютого сотні митців, культурних та громадських діячів підписали заяву проти дій Росії щодо України (на момент написання заяви - стягування військ до українських кордонів).

Серед підписантів - лауреати Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер (Herta Müller) та Воле Шоїнка, композитор Вольф Бірман (Wolf Biermann), митець та активіст Ай Вейвей, лірик та есеїст Дурс Грюнбайн (Durs Grünbei), а також колишній глава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble).