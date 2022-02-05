 Сотні провідних діячів культури підписали заяву на підтримку України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2022

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Новини

Сотні провідних діячів культури підписали заяву на підтримку України

"Не можна миритися з відкритою загрозою вторгнення на чужу, суверенну територію", - заявляють лауреати Нобелівської премії з літератури та інші митці щодо дій РФ навколо України.

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Сотні митців, культурних та громадських діячів підписали заяву проти дій Росії у конфлікті навколо України. Не можна миритися з тим, що через понад 80 років після підписання пакту Гітлера-Сталіна в Європі знову з'явились відкриті загрози вторгнення на чужу, суверенну територію, ідеться у заяві, поширеній 4 лютого.

350 підписантів заяви наголошують, що прагнення президента РФ Володимира Путіна до гегемонії є атакою на демократичні свободи, набуті у багатьох країнах Східної Європи після 1989 року. Путін конструює ніби загрозу для Росії з боку НАТО, але все навпаки: "Оточення України російськими військами - посягання на мир в усій Європі", наголошується у заяві. 

Infografik Karte Stationierung russischer Truppenn nahe Ukraine UK

Підписанти заяви апелюють до політиків задля "рушучості у протидії агресії Путіна". Діалог з Росією підтримується, але треба вимагати негайного і безумовного відведення російських військ від кордонів України. 

Серед підписантів заяви - лауреати Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер (Herta Müller) та Воле Шоїнка, композитор Вольф Бірман (Wolf Biermann), митець та активіст Ай Вейвей, лірик та есеїст Дурс Грюнбайн (Durs Grünbei), а також ексглава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble). 

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