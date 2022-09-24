Боррель: Путін не блефує щодо застосування ядерної зброї

Недооцінювати погрози Путіна не варто, до них треба поставитися серйозно, заявив верховний представник ЄС. На його думку, зараз "небезпечний момент" у війні.

Євросоюз має серйозно поставитися до погроз президента РФ Володимира Путіна про те, що він може застосувати в Україні ядерну зброю, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю BBC . За його словами, зараз війна досягла "небезпечного моменту".

"Безумовно, це небезпечний момент, оскільки російську армію загнали в кут, і реакція Путіна - погроза використання ядерної зброї - це дуже погано", - сказав Боррель.

Водночас він наголосив на необхідності досягнення дипломатичного вирішення конфлікту за збереження Україною своєї територіальної цілісності та суверенітету. "Інакше ми можемо закінчити війну, але миру у нас не буде, і буде інша війна", - переконаний верховний представник ЄС.

У своєму зверненні до нації 21 вересня Путін сказав, що його країна має "різну зброю ураження" і "використає всі доступні нам засоби", додавши: "Це не блеф".

"Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно", - сказав Боррель.

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НАТО і США попереджають про "серйозні наслідки" для РФ

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Росії відомо про "важкі наслідки" у разі застосування ядерної зброї в Україні. "Вони знають, що будуть тяжкі наслідки. Я не буду уточнювати, як ми будемо реагувати, це залежить від того, яку зброю масового знищення вони можуть застосувати", - сказав він.

При цьому Столтенберг додав, що ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї все ще низька, однак "потенційні наслідки настільки великі, тому ми повинні сприймати це серйозно".

Схожої позиції дотримуються і в Адміністрації президента США. "Говорити таким чином для ядерної держави - це безвідповідальна риторика. Але це не схоже на те, як він (Путін. - Ред.) говорив у минулі сім місяців. Ми сприйняли це серйозно", - заявив у середу, 21 вересня, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він підкреслив, що Вашингтон стежить за стратегічною позицією Росії і за необхідності - змінить свою. "Ми не бачимо ознак того, що це потрібно прямо зараз", - зауважив Кірбі. Речник додав, що використання ядерної зброї матиме "серйозні наслідки" для РФ.

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