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"Референдум" в окупованому РФ МаріуполіФото: AP/picture alliance
ПолітикаНімеччина

"Спостерігача" з ФРН на "референдумі" можуть звільнити - ЗМІ

Роман Губа
3 год. тому

Видання Bild пише, що керуючий директор німецької енергетичної компанії EWF Штефан Шаллер перебуває на Запоріжжі "як міжнародний споcтерігач на "референдумі" на запрошення РФ.

https://www.dw.com/uk/sposterigaca-z-frn-na-psevdoreferendumi-mozut-zvilniti-z-roboti-zmi/a-63231916

Керуючий директор німецької енергетичної компанії Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) Штефан Шаллер (Stefan Schaller) перебуває на Запоріжжі "як міжнародний споcтерігач на "референдумі" на запрошення РФ. Про це у неділю, 25 вересня, пише bild.de.

У зв'язку з цим наглядова рада та рада директорів гессенської комунальної компанії EWF 26 вересня вирішуватимуть питання про звільнення Шаллера від обов'язків. Про це з посиланням на менеджмент компанії повідомляють гессенські ЗМІ. За їхніми даними, Шаллер ніби "взяв відпустку та відбув на окуповані РФ українські території, щоб самому скласти уяву про ситуацію та зібрати об'єктивну інформацію".

Глава німецької енергетичної компанії вже брав участь як міжнародний спостерігач у Росії на виборах у Держдумі у 2021 році.

Читайте також: У німецькій партії АдН триває конфлікт через ставлення до Росії

Правопопулісти не доїхали на окупований РФ Донбас

Минулого тижня російські ЗМІ поширювали новину, що п’ятеро депутатів від німецької правопопулістської партії "Альтернативи до Німеччини" (АдН) мають відвідати окуповані РФ території України.  Йшлося про трьох депутатів земельних парламентів: Крістіана Блекса (Christian Blex) з Північного Рейну-Вестфалії, а також Даніеля Вальда (Daniel Wald) та заступника голови земельної організації АдН Ганса-Томаса Тільшнайдера (Hans-Thomas Tillschneider) із Саксонії-Ангальту.

Але, виявилось, що про цю поїздку не знали у керівництві партії АдН, через що ввечері 19 вересня партією було ухвалено рішення вимагати від подорожніх "всеосяжно розкрити" всі деталі щодо організації та проведення їхньої поїздки. А надалі - "заздалегідь погоджувати з федеральним правлінням всю комунікацію, що стосується будь-яких поїздок". Зрештою, поїздку "делегації" на Донбас було скасовано.

"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017)

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