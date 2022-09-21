Німецькі правопопулісти не поїдуть на окупований РФ Донбас

Путін втрачає в Німеччині підтримку навіть у лавах правопопулістів? Керівництво "Альтернативи для Німеччини" не підтримало поїздку своїх членів на окупований Донбас, тож німецьким депутатам довелося її скасувати.

"Ну, ось, будь ласка", - відреагував посол України в ФРН Андрій Мельник на новини вечора 20 вересня про те, що німецькі правопопулісти від "Альтернативи до Німеччини" (АдН) скасовують поїздку на окупований Росією Донбас.

А як все починалось! Пару днів тому російські ЗМІ відразу підхопили повідомлення про те, що "німецькі депутати відвідають Росію і Донбас". На російському телеканалі "Царьград" новина навіть вийшла з таким заголовком: "Німеччина відправляє делегацію до Росії та Донбасу: німецькі депутати хочуть особисто все побачити". В деталі того, яку саме політсилу і якого рівня депутати їдуть, майже ніхто не заглиблювався. Лише деякі видання згодом додали, що йдеться про представників партії АдН, а десь глибоко в тексті пояснили, що це депутати не Бундестагу, а земельного рівня.

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Поїздка - сюрприз для керівництва АдН

П'ятеро представників правопопулістської партії АдН і справді вирушили до Росії, у тому числі троє депутатів земельних парламентів: Крістіан Блекс (Christian Blex) з Північного Рейну-Вестфалії, а також Даніель Вальд (Daniel Wald) та заступник голови земельної організації АдН Ганс-Томас Тільшнайдер (Hans-Thomas Tillschneider) із Саксонії-Ангальту.

Утім, новина про те, що земельні депутати вирушили у такий тур, виявляється, стала сюрпризом не тільки для ландтагів, а й для керівництва партії. "Це повністю оминуло наші радари", - цитує співголів політисили Тіно Хрупаллу (Tino Chrupalla) та Аліс Вайдель (Alice Weidel) Tagesschau .

Тіно Хрупалла (л) та Аліс Вайдель Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

"Ми не підтримуємо цю поїздку", - додав Хрупалла, а Вайдель заявила, що вона "приватна" та не узгоджувалась з партією. І на засіданні ввечері 19 вересня в АдН було ухвалено рішення вимагати від подорожніх "всеосяжно розкрити" всі деталі щодо організації та проведення їхньої поїздки. А надалі - "заздалегідь погоджувати з федеральним правлінням всю комунікацію, що стосується будь-яких поїздок". Рішення ухвалили десятьма голосами "за" при одному "утриманому" та одному "проти".

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Самі учасники "делегації" пояснюють свої мотиви недовірою до того, як висвітлюють війну в Україні респектабельні німецькі ЗМІ, бажанням скласти власне уявлення про стан справ та гуманітарну ситуацію на Донбасі.

Те, що за українськими законами поїздки з Росії на підконтрольні Москві території, включаючи анексований РФ Крим, вважаються порушенням державного кордону, а порушники вносяться до списку нев'їзних в Україну осіб, АдНівців не бентежило зовсім. Власне, як і те, що в умовах війни поїздки на окуповані території Донбасу без участі російських військових та спецслужб у їхній підготовці та проведенні навряд чи можливі - на це вказували аналітики американського дослідницького центру Robert Lansing Institute.

Тож не дивно, що у німецьких ЗМІ на АдНівців з їхньою можливої поїздкою відреагували як на "корисних ідіотів" - мовляв, відправлять їх літаком до Ростова-на-Дону, відвезуть до окупованого РФ Донбасу, покажуть роздачу місцевим жителям гуманітарної допомоги і представлять "докази" безмежної подяки "денацифікаторам". А потім вони про все це розкажуть своїм землякам у Німеччині.

Політичних друзів Росії у Німеччині різко поменшало

Звісно, Кремлю були потрібні заголовки про "німецьких депутатів на Донбасі". Адже після початку війни Росії проти України друзів Кремля у Німеччині помітно поменшало. Якщо до 24 лютого Росії симпатизували, вимагали скасування західних санкцій і посткомуністи з Лівої партії, і праві популісти з АдН, то після цієї дати відкриту російську агресію, що суперечить міжнародному праву, - хай і з різним ступенем жорсткості - засудили всі парламентські партії ФРН.

Сара Ваґенкнехт з Лівої партії Фото: Jürgen Heinrich/imago images

І примітні у цьому плані дві події. У Лівій партії кілька днів тому вибухнула гостра криза після неузгодженого виступу в Бундестазі ексспівголови партії та лідерки фракції Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), яка звинуватила уряд Німеччини у розпалюванні економічної війни проти Росії.

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А в "Альтернативі для Німеччини" вирішили приструнити власного лідера, поставивши під сумнів відповідність Хрупалли посаді. Сталося це у відповідь на його виступ на позачерговому засіданні Бундестагу після початку російської агресії, коли Хрупалла заявив, що "в ці дні нашою метою не можуть бути пошуки лише одного винного" і закликав "не забувати про внесок Росії для Німеччини та Європи". На знак протесту з АдН вийшли кілька сотень людей.

Пізніше лідер правих популістів вважав за необхідне однозначно заявити, що "ми, зрозуміло, засуджуємо цю війну", а сам він - "не маріонетка Путіна". А тепер Хрупалла розкритикував і своїх однопартійців, які вирішили з'їздити до Росії та до окупованого нею Донбасу.