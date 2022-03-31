У німецькій партії АдН триває конфлікт через ставлення до Росії

В керівництві правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") розгорівся скандал довкола курсу керівника партії Тіно Крупалла (Tino Chrupalla) щодо Росії та російського збройного вторгнення в Україну. На засіданні правління "АдН" 25 березня звучала думка про те, що Крупаллі більше не місце на посаді керівника партії, повідомило у четвер, 31 березня, агентство dpa із посиланням на інформовані джерела.

Газета Süddeutsche Zeitung ще 29 березня повідомляла, що в керівництві "АдН" розгорівся великий конфлікт щодо курсу Крупалли, відкрито ведуться дискусії про те, чи повинен Крупалла і далі лишатись на чолі партії. На червень запланований черговий з'їзд "Альтернативи для Німеччини", на якому, зокрема, буде вирішуватися питання про майбутнє керівництво партії.

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Позиція стосовно Росії

Згідно із повідомленнями, конфлікт у "АдН" розгорівся через розбіжності, що посилились між східно- та західнонімецьким крилом партії, а також спірної позиції Крупалли щодо війни в Україні. За свідчення dpa, з кінця лютого з "АдН" вийшло кілька сотень членів. Наприкінці 2021 року в партії було близько 30 тисяч членів.

Масовий вихід членів з лав "АдН" пов'язують з промовою Крупалли на позачерговому засіданні бундестагу 27 лютого - через декілька днів з початку російського вторгнення в Україну. Тоді шеф "АдН" сказав, що "у ці дні нашою метою не може бути пошук лише одного винного". Він також нагадав, про возз'єднання Німеччини в 1990 році та у зв'язку з цим закликав "особливо у нинішній час не забувати про внесок Росії для Німеччини та Європи".

Тіно Крупалла також звинуватив канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у "відродженні холодної війни" у зв'язку з наміром уряду придбати сучасні озброєння на 100 мільярдів євро. "Ми відкидаємо нові перегони озброєнь, та ці 100 мільярдів, пане Шольц, повний абсурд", - сказав він.

Агентство dpa відзначає, що ці слова Крупалли по суті розходяться з програмою "АдН", де підкреслюється важливість укріплення бундесверу.

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