Німецький політик: Переговори з Путіним щодо України не мають сенсу

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Переговори щодо України не призведуть до довгострокового миру, "з Путіним миру більше не буде", вважає депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер.
Експерт Християнського-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики та голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) скептично ставиться до переговорів України та Росії, які делегації обох країн розпочали невдовзі після російського вторгнення в Україну 24 лютого. "З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, аби Україна розвалилася", - заявив Кізеветтер виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland в інтерв'ю, що було опубліковано в неділю, 20 березня.
"Єдиний варіант, якого ми маємо досягти, - аби Росія вивела війська з України", - сказав Кізеветтер. "Переговори не призведуть до розв'язання проблеми.Нейтралітет (України. - Ред) або схожий результат навряд чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним миру більше не буде", - наголосив він. Крім того, нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією, додав німецький політик.
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На думку Кізеветтера, Рада безпеки ООН могла б надати Україні гарантії безпеки. Проте для цього найвпливовіший орган ООН має розробити рішення, яке б дозволило позбавити постійних членів Ради безпеки - США, Росію, Китай, Великобританію та Францію - права накладати вето у разі порушення цих гарантій.
За словами Кізеветтера, потрібно, аби рішення у Раді безпеки ООН можна було б приймати більшістю голосів. "В іншому разі країни, що мають право вето, такі як Росія, які самі здійснюють напади, можуть заблокувати будь-яку допомогу" Україні,- наголосив він.
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