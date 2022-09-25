Псевдореферендум на Луганщині: що відбувається

Глава Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай у неділю, 25 вересня, розповів про те, що відбувається на Луганщині у зв'язку з проведенням на окупованих територіях так званих "референдумів" за приєднання регіонів до РФ.
"У росіян відсутні списки населення, яке залишилося в окупованих містах, проте вже є явка у 45 відсотків. (...) Якщо у перший день так званого "референдуму" озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема, ринки - перевіряють документи і спрямовують до "виборчої дільниці", - написав Гайдай у Telegram.
За його даними, на "референдумі" є так звані "спостерігачі": "За усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з Білорусі та Камеруну". Гайдай зазначає, що у розбитих майже вщент Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному заявляється "явка" від 41 до 46 відсотків, але при цьому в окупаційної влади немає списків населення, яке в цих містах залишилося.
У перший день “псевдореферендуму”, 23 вересня, Гайдай розповідав про поквартирний обхід.
"Псевдореферендум на скору руку у квартирах та дворах під пильним наглядом вояк зі зброєю. Маємо повідомлення від людей з окупованих територій, що так звані "комісії" супроводжують люди зі зброєю", - написав він у Telegram. Також, за словами Гайдая, якщо людина не відкриває, але "комісія" знає, що там хтось є, то можуть навіть вибити двері. Водночас людей, які проголосували проти приєднання до Росії, записують в "якийсь окремий блокнот", зазначав він.
Напередодні голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росія підтримає "рішення референдумів" щодо включення окупованих регіонів України до складу РФ.
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Водночас міністри закордонних справ G7 і верховний представник ЄС засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території. "Будь-які референдуми, що проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації не можуть бути вільними чи справедливими", - повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку.
Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські псевдореферендуми закриють будь-яку можливість переговорів.