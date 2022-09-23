В окупованих регіонах України проводять псевдореферендуми

На окупованих територіях чотирьох областей України псевдореферендуми "про приєднання до РФ" проводять з 23 по 27 вересня. Світова спільнота не визнає "голосування" та виключає визнання анексії Росією регіонів України.

На окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України у п'ятницю, 23 вересня, почалися так звані "референдуми про входження регіону до складу Російської Федерації".

На Запоріжжі так зване "голосування проводять" у чотирьох із п'яти районів, окупованих РФ. Нібито до списків виборців включено близько 500 тисяч осіб, повідомляє російська агенція "Інтерфакс". Як пише агенція, учасникам так званого голосування пропонують відповісти на одне запитання: "Ви за вихід Запорізької області зі складу України, утворення Запорізькою областю самостійної держави та входження її до складу РФ на правах суб'єкта РФ?"

Також о 08:00 псевдореферендум почався у самопроголошеній "ЛНР". З 23 до 26 вересня так звані голосування здійснюватимуть шляхом обходу "співробітниками виборчих комісій" прибудинкових територій, громадських просторів та інших місць, зазначає "Інтерфакс". Тоді як 27 вересня з 08:00 до 16:00 "голосувати" дозволять на виборчих дільницях.

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Також 23 вересня розпочати псевдорефередуми обіцяли представники підконтрольних Росії утворень на території Донецької та Херсонської областей України.

Голосування дітей та тиск на місцевих жителів

Члени "комісій" у Маріуполі здійснюватимуть обходи будинків згідно зі складеними списками охочих отримати "гуманітарну допомогу", повідомляє головне управління розвідки міноборони України. Зазначається, що місцевих жителів переконують: "назад дороги немає" і "всім, хто брав гуманітарку, доведеться голосувати".

За інформацією розвідки, свої центри підготовки до псевдореферендумів окупанти розміщуюють у місцях, де зосереджується велика кількість цивільного населення, аби уникнути ураження артилерії Сил оборони України,

Своєю чергою Служба безпеки України стверджує, що на Донеччині окупанти хочуть задіяти у "голосуванні" дітей віком від 13 до 17 років. Таким чином "бойовики намагаються штучно компенсувати катастрофічну нестачу голосів".

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За даними генштабу ЗСУ, на Херсонщині представники російської окупаційної влади під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Тоді як на Луганщині окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі”. На тимчасово захопленій території Запоріжжя, за даними генштабу, місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства російської федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Міжнародна спільнота не визнає псевдореферендуми

Напередодні голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росія підтримає "рішення референдумів" щодо включення окупованих регіонів України до складу РФ.

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В той же час міністри закордонних справ G7 і верховний представник ЄС засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території. "Будь-які референдуми, що проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації не можуть бути вільними чи справедливими", - повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські псевдореферендуми закриють будь-яку можливість переговорів.