США поки не передали Україні комплекси NASAMS - ОП

Вашингтон надав згоду на передачу Києву зенітних ракетних комплексів NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), однак саме озброєння в Україну ще не надійшло, повідомив у понеділок, 26 вересня, речник президента Сергій Никифоров, в коментарі "Суспільному".
"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав Никифоров, якого цитує "Суспільне".
Напередодні, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News подякував США за рішення щодо NASAMS. "Ми абсолютно потребуємо, щоб Сполучені Штати демонстрували лідерство і надавали Україні протиповітряну оборону. Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення", - сказав він. Водночас президент додав, що отриманого "й близько не достатньо для того, щоб покрити інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців".
Що відомо про NASAMS для України?
Норвезько-американські системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) входили у пакет допомоги, оголошений США ще 1 липня. Допомога передбачала постачання двох систем. Ще декілька систем NASAMS було включено до наступних пакетів військової допомоги США Україні. Про строки їхньої доставки публічно не повідомлялося.
У кінці серпня армія США уклала контракт з компанією Raytheon Missiles & Defense на виробництво NASAMS для України на суму майже 200 мільйонів доларів. Як зазначили в міністерстві оборони США, термін виконання контракту - до 23 серпня 2024 року.
Захищають Білий дім і Капітолій
NASAMS здатні вражати та знищувати літаки, безпілотники і крилаті ракети. Вони вважаються одними з найсучасніших та найнадійніших у світі. Саме їх використовують США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого дому та Капітолію в американській столиці Вашингтоні.
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