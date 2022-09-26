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Зенітний ракетний комплекс NASAMS
Зенітні ракетні комплекси NASAMS поки не надійшли в Україну, США можуть передати їх протягом двох місяців.Фото: Michal Walczak/PAP/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США поки не передали Україні комплекси NASAMS - ОП

Степан Смишляєв
23 хв. тому

ЗРК, які захищають стратегічно важливий повітряний простір в США, Україна може отримати протягом двох місяців. Принципову згоду на їхню передачу Сполучені Штати вже надали.

https://www.dw.com/uk/ssa-poki-ne-peredali-ukraini-kompleksi-nasams-ofis-prezidenta/a-63240284

Вашингтон надав згоду на передачу Києву зенітних ракетних комплексів NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), однак саме озброєння в Україну ще не надійшло, повідомив у понеділок, 26 вересня, речник президента Сергій Никифоров, в коментарі "Суспільному".

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав Никифоров, якого цитує "Суспільне".

Напередодні, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News подякував США за рішення щодо NASAMS. "Ми абсолютно потребуємо, щоб Сполучені Штати демонстрували лідерство і надавали Україні протиповітряну оборону. Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення", - сказав він. Водночас президент додав, що отриманого "й близько не достатньо для того, щоб покрити інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців".

Що відомо про NASAMS для України?

Норвезько-американські системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) входили у пакет допомоги, оголошений США ще 1 липня. Допомога передбачала постачання двох систем. Ще декілька систем NASAMS було включено до наступних пакетів військової допомоги США Україні. Про строки їхньої доставки публічно не повідомлялося.

16 вересня речник міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що передача перших двох NASAMS Україні очікується протягом двох місяців.

У кінці серпня армія США уклала контракт з компанією Raytheon Missiles & Defense на виробництво NASAMS для України на суму майже 200 мільйонів доларів. Як зазначили в міністерстві оборони США, термін виконання контракту - до 23 серпня 2024 року.

Захищають Білий дім і Капітолій

NASAMS здатні вражати та знищувати літаки, безпілотники і крилаті ракети. Вони вважаються одними з найсучасніших та найнадійніших у світі. Саме їх використовують США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого дому та Капітолію в американській столиці Вашингтоні.

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