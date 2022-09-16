Україна отримає дві батареї ЗРК NASAMS

205-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події п'ятниці, 16 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 вересня.

На цій сторінці DW розповідала про події п'ятниці, 16 вересня (час київський). Хроніку завершено.

++23.04++

Україна отримає протягом двох найближчих місяців дві батареї зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони (ППО). Такий прогноз озвучив речник міністерства оборони США Патрік Райдер. "Сподіваємося, що дві батареї NASAMS будуть доправлені (в Україну. - Ред.) протягом наступних двох місяців чи близько того. Ці оборонні системи допоможуть Україні посилити захист від загроз з повітря, зокрема, від літаків, безпілотників та крилатих ракет", - повідомив речник оборонного відомства США, якого цитує сайт Пентагону.

++22.42++

Слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання під деокупованим Ізюмом Харківської області. "Наразі слідчі розкопали 22 загиблих цивільних, а також 17 військовослужбовців ЗСУ із братської могили. За цим фактом порушено кримінальне провадження за (...) порушення законів і звичаїв війни", - повідомляє Нацполіція України. За словами керівника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, на місці масового поховання працює 10 слідчо-прокурорських груп. Як повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, фактично було ексгумовано менше через погодні умови - до кінця світлового дня почався сильний дощ.

++22.04++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише тоді, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених. В інтерв'ю агентству Reuters Зеленський сказав, що запропонував домовленість Організації Об'єднаних Націй, яка радила відновити постачання російського аміаку в Україну, щоб полегшити глобальну нестачу добрив. "Я проти поставок аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це лише в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", - сказав він в інтерв'ю. За словами Зеленського, під час наступу України в Харківській області на північному сході України було взято в полон сотні російських військовослужбовців.

Загальна протяжність аміакопроводу Тольятті- Одеса становить 2,418 тисячі кілометрів, а територією України - 1,018 тисячі кілометрів. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачався на експорт, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

++21.45++

Країни "Веймарського трикутника" - Німеччина, Франція та Польща - виступили з пропозицією створити в ЄС спеціальну місію з вишколу Збройних сил України та допомоги їм, яка також забезпечувала б технічне обслуговування та ремонт військової техніки. Про це йдеться у спільній заяві міністрів у європейських справах трьох країн, оприлюдненій у п'ятницю, 16 вересня, на сторінці МЗС ФРН.

ЄС необхідно й надалі надавати підтримку Україні, надаючи притулок біженцям, вживаючи обмежувальних заходів щодо Росії та надаючи Києву військову допомогу, проте "у довгостроковій перспективі підтримка українських сил передбачає вихід за рамки надання обладнання", наголошується в документі.

Війну Росії проти України автори заяви називають "нападом на європейську модель, засновану на свободі, демократії та правопорядку".

++21.29++

Повідомлення про російські воєнні злочини в Харківській області мають зміцнити рішучість підтримувати Україну та притягнути Росію до відповідальності, заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. "Жахливі новини про масові поховання в Ізюмі мають зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її звірства і підтримати Україну в її зусиллях захистити свою батьківщину та звільнити її громадян, які неймовірно страждають від російських військ", - написала Брінк у Twitter.

++20.58++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки що не планує передавати Україні танки західного зразка, а самі подібні поставки можна провадити лише в координації із союзниками. Про позицію канцлера повідомляють з посиланням на джерела в уряді агентства AFP та dpa у п'ятницю, 16 вересня.

"Жодних змін" у позиції Шольца в найближчому майбутньому не очікується, "він залишається дуже вірним своїй лінії", розповіли джерела AFP в уряді ФРН. Останнім часом канцлер неодноразово нагадував, що Німеччина не буде діяти самотою у питанні постачання в Україну бойових машин піхоти та бойових танків західного виробництва, нагадали співрозмовники агентства. Таку бойову техніку "в кращому разі" можна було постачати разом із союзниками, наголосили співрозмовники AFP.

++20.46++

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вражений масовими похованнями, виявленими в Ізюмі після його деокупації від російських загарбників. "Глибоко вражений виявленими українською владою масовими похованнями з більш ніж 440 тілами в Ізюмі, нещодавно звільненому від російських військових", - написав очільник європейської дипломатії в Twitter. Він зазначив, що керівництво РФ та всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності. "ЄС підтримує всі зусилля задля досягнення цієї мети", - запевнив Боррель.

++20.09++

Москва готова до переговорів із Києвом лише у тому разі, якщо українська сторона сама погодиться на такі переговори, заявив президент РФ Володимир Путін. "Вони ж відмовляються! Перша умова - щоб вони погодилися. Але ж вони не хочуть", - сказав він журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання, на яких умовах Москва готова до переговорів з Києвом. За словами Путіна, "пан Зеленський оголосив, публічно сказав (...), що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією". "Ну не готовий і не треба", - сказав Путін, якого цитує інформагенція "Інтерфакс".

Також Путін укотре заявив, що плани "спеціальної військової операції", як називають у Кремлі нинішню повномасштабну війну проти України, змінюватися не будуть. "Основною метою є звільнення всієї території Донбасу", - сказав Путін. За його словами, ця робота триває, попри "ці спроби контрнаступу (України. - Ред.)".

++19.57++

Понад тисячу громадян України було закатовано та вбито у населених пунктах Харківської області, які перебували під російською окупацією, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець. "Якщо ми говоримо взагалі про звільнені території Харківської області, то це буде більше ніж тисячу громадян України, зокрема - цивільних", - сказав Лубинець на брифінгу у місті Ізюм Харківської області. Водночас він прогнозує, що за кілька днів правоохоронці оприлюднять точну кількість закатованих і вбитих мешканців Ізюма, чиї тіла було виявлено у масових похованнях.

++19.26++

Президент України Володимир Зеленський закликав світових політиків та усі міжнародні організації визнати на юридичному рівні Росію державою-спонсором тероризму після виявлених масових поховань в деокупованому місті Ізюм на Харківщині. Відповідний заклик пролунав під час його відеозвернення. "Ви бачили Бучу, Маріуполь, тепер Ізюм. Скільки ще це може продовжуватися? Скільки ще таких місць мають створити російські терористи перш ніж світ їх зупинить? Сьогодні я звертаюся до всіх - до Америки та Європи, до політиків, до ООН та всіх міжнародних організацій, до лідерів держав та кожної людини, яка цінує життя. На сьогодні немає лише одного - визнання правди. Визнання Росії спонсором тероризму", - заявив Зеленський.

За його словами, Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі. "Жодна інша терористична сила не залишає після себе стільки смертей. Це необхідно визнати юридично. Потрібно діяти. Якщо такого визнання Росії державою-спонсором тероризму не буде, це буде зрадою всіх, хто був убитий російськими силами, хто був замучений, хто був похований у численних братських могилах на всій території, на яку зайшли російські солдати... Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму. Інакше її терор не зупинити", - сказав він.

++19.17++

Українських військовослужбовців, чиї тіла виявили в одному із місць масових поховань в Ізюмі, катували перед убивством, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець. "Є також місце, де були виявлені тіла військовослужбовців-українців. У нас уже є свідчення... Я вже переконався особисто... Хлопців перед убивством катували: зав'язані руки мотузками за спиною. І швидше за все їх перед цим катували і після цього вбивали впритул", - сказав він на брифінгу у п'ятницю на Харківщині. При цьому він не виключає, що буде виявлено й інші схожі поховання. "Ви побачите дуже велике поховання цивільного населення. Наприклад, там є цілі сім'ї", - додав омбудсмен, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

++19.11++

Повітряні сили Збройних сил України у п'ятницю збили три російські крилаті ракети "Іскандер-К", повідомляє пресслужба ПС ЗСУ в Telegram-каналі . "16 вересня, близько 14:00, на Дніпропетровщині протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

++18.38+

Президент України Володимир Зеленський скасував чотири президентські укази, що регулювали питання прикордонної співпраці України з Росією та Білоруссю. Згідно з даними сайту Офісу президента , йдеться про укази, видані в 1994-1996 рр.

++18.32++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі стан готовності країни до опалювального сезону вже понад 80 відсотків. "Уже незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Найскладніший в історії. Підготовка до нього тривала влітку, триває і зараз. Стан готовності вже понад 80 відсотків. Накопичено значні ресурси вугілля, триває закачування газу до сховищ", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, українська влада домовляється з партнерами про додаткові постачання газу, виділила 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій, закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів. "Сформовано оперативний штаб, (...). Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв. І зробимо все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом, світлом і водою", - запевнив Шмигаль.

Читайте також: Від буржуйок до сонячних панелей: як українці готують оселі до зими під час війни

++18.23++

Кабмін схвалив можливість купівлі громадянами військових облігацій через "Дію". Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. "Військові облігації стали одним із найважливіших інструментів фінансування нашої армії… Сьогодні на засіданні уряду ми затвердили постанову, яка дозволить кожному українцю віком від 18 років просто та зручно придбати військові облігації через "Дію", - сказав Шмигаль, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, за час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військові облігації на суму понад 100 мільярдів гривень.

++17.56++

Президент України Володимир Зеленський пригрозив страшною відплатою, що чекає на російську армію після виявленого місця масових поховань в Ізюмі. "На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. Росія залишає після себе тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу", - написав Зеленський у Telegram-каналі. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про 450 знайдених могил на місцях масового поховання в Ізюмі.

++17.36++

Унаслідок російських обстрілів у Великій Костромці Дніпропетровської області загинули двоє чоловіків, іще один поранений, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - зазначається в повідомленні. Резніченко зазначив, що по обіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Влучили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування, масштаби яких з'ясовують, додав посадовець.

++17.26++

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого в Україні загинули 39 журналістів, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. "Життя 39 журналістів з початку повномасштабного вторгнення забрала в нас Росія за даними Національної спілки журналістів. За 8 років війни ми втратили ще більше (…) Сьогодні, в День пам'яті загиблих журналістів, вшановуємо пам’ять наших борців передової інформаційного фронту. Бути журналістом сьогодні - це бути готовим віддати своє життя, щоб доносити правду всьому світу", - написав Ткаченко у Telegram-каналі .

++17.20++

Російські окупаційні війська вже застосовують у війні проти України іранські дрони-камікадзе, один із них уже вдалося збити підрозділам Збройних сил України, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. "Що стосується Ірану, так, є дані, що справді російська армія отримує і вже використовує. Ми бачили вже збитий один БПЛА - це Shahed 136", - сказав він, цитує інформагенція "Українськi Новини". Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що іранські дрони дуже складно збивати. "Ціль надзвичайно складна і, щоб збивати саме такі цілі, потрібні ще додаткові системи. Крім того, потрібна (...) пильність наших воїнів", - зазначив Ігнат. На його думку, ворог швидше за все використовуватиме й інші модифікації іранських дронів у війні з Україною, тож необхідно бути до цього готовими. "Це нові виклики, і буде адекватне реагування і нові прийоми протидії їм", - додав Юрій Ігнат.

++17.09++

Уряд підготував законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію, повідомила віцепрем'єр-міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Сьогодні на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію. На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства", - написала Верещук у Telegram-каналі .

++16.42++

Президент Литви Гітанас Науседа закликав допомогти Україні всіма засобами через виявлення масових поховань та катівень у деокупованому місті Ізюмі на Харківщині. "Черговий доказ російської жорстокості, виявлення масових поховань та камер тортур в Ізюмі. Окупанти сіють страждання і смерть скрізь, де з'являються. Вони роблять це сьогодні, робитимуть це й завтра. Ми маємо допомогти Україні всіма засобами! Ми маємо зупинити вбивство мирних мешканців та війну!" - написав Науседа у соцмережі Twitter.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс теж закликав до подальших санкцій проти РФ через виявлені масові поховання. "Масові поховання в Ізюмі в Україні доводять, що Росія - терористична держава. Ми маємо й надалі підтримувати Україну, притягувати до відповідальності Росію та її посадовців й ухвалювати подальші санкції, включаючи європейські візи та обмеження на в'їзд для громадян Росії", - зазначив Рінкевичс у своєму твіті.

++16.16++

Унаслідок вибухів в будівлі окупаційної "військово-цивільної адміністрації" у центрі Херсона не менше 13 людей отримали поранення. Про це повідомив російській інформагенції "Інтерфакс-Південь" так званий "міністр охорони здоров'я" області Вадим Ільмієв. За словами Ільмієва, "з них троє людей у ​​тяжкому стані й 10 - у стані середньої тяжкості". Як повідомляють російські ЗМІ, адміністративна будівля зазнала ракетного обстрілу з РСЗВ HIMARS під час проведення наради "глав адміністрацій міських та муніципальних округів". Поки що триває розбір завалів.

++16.02++

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що ліквідацію так званого "генпрокурора" "ЛНР" та його заступниці у власному кабінеті слід розглядати не інакше як чвари місцевих кримінальних ОЗУ або зачистку РФ свідків воєнних злочинів. Про це Подоляк написав у соцмережі Twitter.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на владу самопроголошеного утворення "ЛНР" повідомили про загибель так званого "генпрокурора республіки" Сергія Горенка та його заступниці Катерини Стегленко внаслідок вибуху в будівлі "генпрокуратури" у центрі Луганська. Причиною загибелі називають "терористичний акт" - вибух саморобного вибухового пристрою у кабінеті "генпрокурора".

++15.47++

Україна за період 1-15 вересня 2022 року експортувала 2,9 мільйона тонн продукції АПК завдяки поновленню судноплавства з продовольчими вантажами з трьох чорноморських портів країни в рамках Стамбульських зернових угод. Зростання експорту продукції АПК за 1-15 вересня становило 40 відсотків порівняно з першою половиною серпня, і 13 відсотків до другої половини серпня, повідомляється на Facebook-сторінці асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Загалом у серпні Україна експортувала 4,6 мільйона тонн продукції АПК, у липні - 3,0 мільйона тонн, у червні - 2,7 мільйона тонн, інформує УКАБ. За даними мінагрополітики України, у травні агроекспорт становив 1,74 мільйона тонн, у квітні - 0,96 мільйона тонн, у березні - 0,33 мільйона тонн. До початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ Україна щомісяця експортувала в середньому 5-6 мільйонів тонн сільгосппродукції, переважно через свою морську інфраструктуру в Чорному морі, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

++15.30++

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський підтвердив інформацію про кілька вибухів у будівлі апеляційного суду в Херсоні, де розташована окупаційна адміністрація області. "Я можу підтвердити, що сьогодні близько 11:00 уранці було кілька вибухів у будівлі апеляційного суду нашого, який захоплений і в якому сьогодні розміщується так званий окупаційний уряд Херсонської області - фактично це обласна окупаційна адміністрація", - сказав Соболевський в ефірі національного телемарафону.

За його словами, є інформація про значне пошкодження будівлі, але поки що немає даних про те, "кого саме було знищено з колаборантів". Соболевський зазначив, що ця інформація потребує уточнень.

Окрім того, заступник голови облради додав, що 16 вересня у будівлі апеляційного суду окупанти також проводили засідання із головами "муніципальних округів" - керівництвом окупаційних районних адміністрацій. "Вони обговорювали процедури інтеграції Херсонської області в систему "руского міра" і, зокрема, на порядку денному вони мали й пункти щодо підготовчих дій проведення референдуму на території Херсонської області, вже без дати, але це питання з порядку денного не було знято", - уточнив Соболевський, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Раніше низка Telegram-каналів поширювали кадри наслідків вибухів у зазначених адміністративних будівлях Херсона.

++15.17++

Масове поховання в Ізюмі: ООН направить спостережну місію

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини планує відправити спостерігачів у звільнений від російських військ Ізюм на Харківщині, де виявили масове поховання.

Масове поховання в Ізюмі Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

"Наші колеги в Україні стежать за цими звинуваченнями і збираються організувати моніторинговий візит до Ізюма для встановлення обставин смерті цих осіб", - повідомила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Троссел під час брифінгу в Женеві. Інформацію про масове поховання вона назвала "шокуючою".

За даними українських правоохоронців, на місці масового поховання в Ізюмі знайшли 440 тіл. За попередньою інформацією, там поховані переважно цивільні, а не військові.

Читайте детальніше: Масове поховання в Ізюмі: ООН збирається відправити спостережну місію

++15.03++

Бронетранспортери M113, передані Литвою, прямують до України. Натомість з України до Литви на ремонт їдуть пошкоджені на фронті гаубиці. Про це повідомило у Twitter литовське міністерство оборони.

Читайте також: Литва передала Україні Bayraktar, на який збирали пожертви

++14.57++

Національна поліція України відкрила 1358 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму по всій країні, серед яких 19 - щодо співпраці освітян з окупантами. Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко на брифінгу. Водночас він зазначив, що поліція не має інформації про нібито затриманих освітян з РФ, які прибули на Харківщину для роботи в закладах освіти, але не виключив, що така інформація є в розпорядженні інших правоохоронних органів.

Клименко також розповів, що основні колаборанти серед місцевої влади деокупованих частин Харківської області встигли втекти на територію Росії чи так званих "ЛДНР". Їм оголошуватимуть про підозри заочно. Деякі голови селищних рад, яких підозрюють у співпраці з окупантами, залишилися та перебувають під слідством. Клименко зауважив, що особливу небезпеку становлять ті, хто показував дорогу для проходу диверсійно-розвідувальних груп РФ, видавав українських військових і позиції Збройних сил України, намагався працювати в школах і викладати за російською програмою.

++14.45++

Світовий банк готує мільярд доларів фіндопомоги Україні

Світовий банк може затвердити в листопаді додаткову фінансову допомогу Україні на мільярд доларів, повідомляється на сайті українського міністерства економіки.

Фото: Khaled Elfiqi/epa/dpa/picture alliance

Крім того, як повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан, на розгляд ради директорів Світового банку винесуть рішення про виділення 36 мільярдів доларів на фінансування дефіциту державного бюджету України 2023 року та 17 мільярдів доларів на відновлення інфраструктури та економіки, що постраждали внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії.

Напередодні Україна отримала пів мільярда євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) "для задоволення невідкладних потреб".

Читайте детальніше: Світовий банк готує мільярдну фіндопомогу Україні - мінекономіки

++14.30++

РФ знову завдала ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу

Ракети, випущені РФ по Кривому Рогу, були спрямовані на критичну інфраструктуру міста, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі", - написав він у Telegram.

++14.07++

Швейцарія повністю призупинила дію угоди з Росією про спрощений візовий режим. Тепер для громадян РФ діятимуть загальні правила надання в'їзних віз. У повідомленні швейцарського уряду наголошується, що цей захід - аналогічний до рішення Європейського Союзу і є внеском у єдину загальноєвропейську візову політику.

Швейцарія не є членом ЄС, проте входить до шенгенської зони. Угоду про спрощений візовий режим із Росією вона підписала у 2009 році.

Читайте також: Польща і країни Балтії закриють в'їзд до ЄС російським туристам з 19 вересня

++13.48++

Росія знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. "Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав мер міста Олександр Вілкул у соціальних мережах.

++13.34++

На деокупованій Харківщині виявили 10 катівень - Нацполіція

Національна поліція України виявила щонайменше 10 катівень на деокупованій території Харківської області, повідомив глава відомства Ігор Клименко на брифінгу.

Балаклія Фото: Oleksandra Indiukhova/DW

За його словами, дві катівні російські військові облаштували в Балаклії - у місцевому відділку поліції та в друкарні. Людей там катували електричним струмом, молотками та так званими "удавками". "Удавка - це два дерев'яні або металеві дрючки, між ними проволока, якою давили людину. Один із загиблих наших громадян був задушений таким чином - аграрій 40 років", - сказав очільник Нацполіції.

Шість катівень правоохоронці виявили в Ізюмі, по одній - у Вовчанську та в селі Гракове.

Читайте докладніше: На деокупованій Харківщині виявили 10 катівень - Нацполіція

++13.03++

Вплив кадрової кризи в російській армії стає все серйознішим, йдеться у щоденному огляді військової розвідки міністерства оборони Великобританії. Найбільше, за оцінками британських розвідників, росіянам не вистачає бойової піхоти та молодших командирів. Висновки аналітиків базуються, зокрема, на активізації набору до приватної військової компанії Вагнера ув'язнених з російських тюрем. У повідомленні сказано, що цей процес розпочався щонайменше з липня, а ув'язненим обіцяють пом'якшення вироку та грошове забезпечення.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті також зауважує, що Кремль відповідає на поразки у Харківської області подвоєнням темпів прихованої мобілізації. За спостереженням аналітиків, російська влада відмовилась від планів захищати регіони від вербування, що може посилити соціальну напруженість в суспільстві. Зокрема, вони звертають увагу на заяву глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова про необхідність регіонів самостійно мобілізувати не менше тисячі військових і про формування так званим "главою" анексованого Криму Сергієм Аксьоновим у відповідь двох добровольчих батальйонів на півострові.

++12.37++

"Укргідроенерго" позивається до ЄСПЛ проти Росії

Компанія "Укргідроенерго" подала позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії щодо компенсації збитків, нанесених у війні.

"Загальна сума заявлених збитків, завданих активам товариства - Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний - за незалежною експертною оцінкою, сягнула майже 17 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні компанії.

Читайте також: Каховська ГЕС в умовах окупації: що відомо про роботу станції?

++12.04++

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) відвідала разом із першою леді України Оленою Зеленською дві школи в Ірпені на Київщині, зруйновані російськими обстрілами.

Нагадаємо, що перед візитом до Києва фон дер Ляєн анонсувала виділення Європейським Союзом Україні 100 мільйонів євро на відновлення шкіл, пошкоджених під час війни, розв'язаної Росією.

++11.36++

Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети - ЗМІ

Перша леді України Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це повідомив британський таблоїд The Sun із посиланням на джерела.

Фото: Saul Loeb/Pool Photo/AP/picture alliance

Зеленська буде однією з 500 високих гостей, запрошених до Лондона на поминальну службу 19 вересня та прийом у короля Чарльза днем раніше.

В Офісі президента України Володимира Зеленського DW ані підтвердили, ані спростували цю інформацію. Пресслужба самої Зеленської поки не відповіла на запит.

Читайте детальніше: Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети - ЗМІ

++11.11++

Вночі російська армія завдала удару з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і зенітних ракетних комплексі С-300, внаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро поранені. Пошкоджені 32 п'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За минулу добу внаслідок обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули п'ятеро цивільних, шестеро отримали поранення.

++10.48++

Народному депутату Андрію Деркачу заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук, повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Його підозрюють в державній зраді та незаконному збагаченні.

"Слідство встановило, що чинний народний депутат упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних і розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - йдеться у повідомленні.

++10.23++

Німеччина взяла під своє управління Rosneft Deutschland

Уряд Німеччини перевів під довірче управління Федерального агентства з мереж компанію Rosneft Deutschland.

Нафтопереробний завод у Шведті Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Це зробили з метою забезпечення безперебійної роботи нафтопереробних заводів у Шведті, Карлсруе та Фобурзі. Rosneft Deutschland є власницею контрольного пакету акції цих підприємств. На неї припадає близько 12 відсотків нафтопереробних потужностей Німеччини.

Захід має ліквідувати загрозу енергетичній безпеці. Після розв'язання РФ повномасштабної війни в Україні західні країни прагнуть позбавитись залежності від російських енергоносіїв. Із 1 січня 2023 року набуде чинності нафтове ембарго Європейського Союзу.

Читайте детальніше: Німеччина взяла під своє управління Rosneft Deutschland

++10.00++

Вночі російська армія обстріляла селище Березнегувате на Миколаївщині, внаслідок чого частково зруйноване складське приміщення фермерського господарства. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа. Постраждалих немає.

Минулої доби обстрілів зазнала станція Березнегувате. Вибухи лунали на околицях села Червоний Яр. Під обстрілами з боку РФ були села Широке та Червона Долина. У Широкому пошкоджений будинок, але постраждалих немає. Періодично протягом доби росіяни обстрілювали околиці села Новоолександрівка. Постраждалих і руйнувань немає, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09.29++

В Україні 68 відсотків закладів середньої освіти забезпечені укриттями, повідомляється на сайті уряду. За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, на початку липня цей показник складав 11 відсотків. У державному бюджеті на наступний рік закладено 1,5 мільярда гривень субвенції на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає необхідним розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, аби там можна було забезпечити повноцінне навчання.

Читайте також: Укриття і бомбосховища: як в Україні виправляють помилки довоєнного часу

++09.01++

Російська армія шість разів за ніч била з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії по Дніпропетровській області. Під вогонь потрапили чотири громади Нікопольського та Криворізького районів.

Три з обстрілів були у Нікополі. Росіяни випустили по місту понад 40 снарядів. 57-річна жінка зазнала поранень. Пошкоджені 11 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Обстріли спричинили чотири пожежі. У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та магазин. Люди залишились неушкоджені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

В свою чергу мер Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив уранці, що на гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів, але водопостачання міста стабілізоване.

++08.39++

Вночі РФ укотре вдарила по Харкову.

В Слобідському районі ракета влучила у землю біля двоповерхового житлового будинку, внаслідок чого постраждали комунікації та загорілося авто. Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих і двоє дітей віком п'ять та 17 років. Госпіталізації вони не потребували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Київському районі ракета влучила в одноповерхову будівлю. За попередньою інформацією, озвученою мером міста Ігорем Тереховим, постраждалих немає.

++08.18++

США оголосили про ще 600 мільйонів доларів військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні ще 600 мільйонів доларів військової допомоги, повідомляється на сайті Білого дому.

HIMARS Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

Києву дадуть додаткове озброєння з запасів американського міністерства оборони: боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, тисячу високоточних 155-мм артилерійських снарядів, протипіхотні боєприпаси Claymore, чотири протиартилерійські радари, системи протидії дронам, обладнання для розмінування, прилади нічного бачення, зимове спорядження та інше.

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від США понад 15,1 мільярда доларів безпекової допомоги, а з 2014 року - 17,9 мільярда.

Читайте детальніше: США оголосили про військову допомогу Україні ще на 600 мільйонів доларів

++08.06++

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели ввечері 14 вересня телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та радником американського президента з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

"Співрозмовники обговорили заходи, яких вживає українська сторона для деокупації своїх територій. Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл. Сторони докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій", - повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського.

Українська сторона звернула увагу на ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі та розповіла в цьому контексті про концепцію Київського безпекового договору, за яким Україна отримала би гарантії безпеки від партнерів для запобігання подальшій агресії.

++07.55++

Українська військова авіація здійснила 18 ударів по місцях зосередження російської армії 14 вересня та вразила 13 опорних пунктів, районів скупчення озброєння і військової техніки РФ і п'ять позицій комплексів протиповітряної оборони, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні в Facebook. Українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два російських безпілотники, а підрозділи ракетних військ і артилерії завдали удару по логістичних вузлах і понтонних переправах армії РФ.

ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Російська армія завдала 11 ракетних, 15 авіаційних ударів і здійснила 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. Від ударів реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп'янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар'їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового. На Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках армія РФ обстрілювала інфраструктуру з танків та артилерії різних типів.

++07.46++

В деокупованому Ізюмі виявили масове поховання

Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

У звільненому на Харківщині Ізюмі знайшли масове поховання людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні в місті будуть українські та міжнародні журналісти. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Читайте детальніше: В деокупованому Ізюмі знайшли масове поховання - Зеленський

++07.34++

РФ застосувала проти України майже чотири тисячі ракет

Росія застосувала проти України вже понад 3800 різних ракет, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 204-го дня війни.

14 вересня, в час перебування в Україні президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), російська армія завдала ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кіровоградщини та Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Удари РФ по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі Зеленський назвав "новою й особливо підлою тактикою російських терористів". "Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", - сказав він.

Зеленський закликав до прогресу в наданні Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

++07.22++

Україна має виконати в листопаді сім рекомендацій Європейської комісії, отриманих при здобутті статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, для відкриття можливості переговорів щодо самого повноправного членства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього", - заявив він.

Читайте також: У ЄС не поспішають називати дату початку переговорів про вступ України