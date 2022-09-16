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Столиця КазахстануФото: picture-alliance/Photononstop/C. Montes
ПолітикаКазахстан

Парламент Казахстану підтримав перейменування Нур-Султана

Роман Губа
50 хв. тому

Депутати парламенту Казахстану схвалили зміни до конституції, які обмежують президентство одним строком, але збільшують його до семи років, а також повертають столиці Нур-Султан назву Астана.

https://www.dw.com/uk/kazahstan-parlament-shvaliv-zbilsenna-prezidentskogo-stroku-i-perejmenuvanni-stolici/a-63146623

Парламент Казахстану прийняв у п'ятницю, 16 вересня, одразу в двох читання поправки до конституції. Депутати підтримали обмеження президентства в країні одним строком, але в сім років, а також повернення столиці назви Астана. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як пише видання Tengrinews, далі поправки має затвердити президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Президент на один, але семирічний строк

Збільшити президентський строк з п'яти до семи років, але без права переобрання, запропонував сам Токаєв у посланні до народу 1 вересня.

"Як ви знаєте, чергові вибори президента мають відбутися у 2024 році, парламентські - у 2025 році. Пропоную восени поточного року провести позачергові президентські вибори", - сказав він.

Токаєв пояснив такий крок "інтересами держави" та зазначив, що готовий піти на дострокові президентські вибори попри скорочення власного строку повноважень.

Чергове перейменування столиці Казахстану

На початку вересня група депутатів від партії "Жаңа Қазақстан" ("Новий Казахстан") запропонувала повернути столиці назву - Астана (що казахською мовою і означає "столиця". - Ред.).

У 2019 році вона, за пропозицією Токаєва, отримала назву "Нур-Султан" на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. 

"Вважаємо неправильним, коли за життя людини її ім'ям називають місто. До того ж, народ також не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці", - мотивували парламентарі. Токаєв публічно підтримав ініціативу.

Нинішнє перейменування міста стане четвертим з 1997 року, коли його оголосили столицею Казахстану. Тоді воно мало назву Акмола.

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