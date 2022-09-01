У Казахстані відбудуться дострокові президентські вибори

Президент Казахстану Токаєв пояснив дострокові вибори "інтересами держави". Він запропонував встановити строк президентських повноважень на сім років без права переобрання.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести цієї осені позачергові президентські вибори. Про це він повідомив під час виступу з посланням до народу в четвер, 1 вересня.

"Як ви знаєте, чергові вибори президента мають відбутися у 2024 році, парламентські у 2025 році. Пропоную восени поточного року провести позачергові президентські вибори", - сказав він.

Токаєв пояснив такий крок "інтересами держави" та зазначив, що готовий піти на дострокові президентські вибори попри скорочення власного терміну повноважень.

При цьому він запропонував збільшити президентський строк з п'яти до семи років, але без права подальшого переобрання. Зараз цю посаду можна обіймати не більше двох разів підряд.

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Дострокові парламентські вибори та часткова амністія

Президент Казахстану також висловився за проведення дострокових парламентських виборів. Він запропонував провести їх не у 2025 році, а вже у першій половині 2023 року.

Крім того, Токаєв доручив частково амністувати учасників січневих кровопролитних зіткнень у Казахстані. На початку січня мирні мітинги, що розпочалися у місті Жанаозені на заході Казахстану, переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. Жертвами заворушень, за офіційними даними, стали 230 людей, зокрема 19 співробітників силових структур. Правоохоронці порушили близько трьох тисяч кримінальних справ. Токаєв зазначив, що амністія не торкнеться головних фігурантів, причетних до організації протестів, а також обвинувачених у державній зраді та спробі насильницької зміни влади.

Навчання дітей казахською та російською мовами

У своєму посланні до народу Токаєв також заявив, що діти в Казахстані мають добре володіти як казахською, так і російською мовами, та зазначив, що "міністерство освіти має виходити саме з інтересів дітей, не йти на поводу у популістів". "Молоде покоління в плані отриманих знань, зокрема володіння мовами, має твердо стояти на обох ногах. Їхні знання - наша сила", - заявив президент.

Цього ж дня, напередодні виступу Токаєва, Казахстан зняв обмеження на вивіз зерна і борошна. Як повідомляється на сайті прем'єр-міністра Казахстану, обмеження, які запроваджували на період з 8 липня до 30 вересня, зняли у зв'язку з "очікуванням на хороший урожай зернових".

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