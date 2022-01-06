На референдумі в Казахстані підтримали реформу конституції

У Казахстаніучасники референдуму в неділю, 5 червня, переважною більшістю голосів підтримали конституційні поправки, що передбачають перетворення країни з суперпрезидентської на президентську республіку з сильним парламентом. На підтримку відповідних поправок, запропонованих президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, проголосували 77,18 відсотка виборців, повідомив Центрвиборчком Казахстану вранці 6 червня.

Проти конституційних поправок проголосували 18,66 відсотка казахстанців. Активність виборців на референдумі становила 68,06 відсотка. Громадянам країни пропонувалося відповісти на єдине запитання, а саме, чи згодні вони з внесенням змін до основного закону держави, уточнює інформагенція "Інтерфакс".

Назарбаєв більше не "батько нації"

В оновленій конституції Казахстану закріплюється рівновіддалений статус президента від усіх політичних партій та рухів, запроваджується заборона для найближчих родичів глави держави обіймати керівні посади у квазідержавному секторі. Крім того, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв позбавляється конституційного статусу "єлбаси" - "батька нації".

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Важливий блок поправок стосується правозахисної сфери: створення Конституційного суду, закріплення статусу уповноваженого з прав людини на конституційному рівні та повна заборона смертної кари. Пропонується також закріпити у конституції, що земля, її надра, рослинний та тваринний світ належать народу, а від імені народу право власності здійснює держава.

Нинішній президент Казахстану Токаєв запропонував реформувати конституцію після придушення кровопролитних заворушень у країні в січні цього року. На тлі відновлення порядку Токаєв позбавив Назарбаєва та його родичів впливових державних постів. Експерти розцінюють нинішній референдум як підготовку Токаєва до висунення своєї кандидатури на другий президентський термін.