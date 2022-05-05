З конституції Казахстану приберуть всі згадки про Назарбаєва

У рамках конституційної реформи з основного закону Казахстану планують виключити всі положення про першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, його статус і повноваження, повідомив у середу, 4 травня, член робочої групи з поправок до конституції Марат Башимов. За його словами, на підсумковому засіданні в середу конституційна рада винесла рішення про конституційність проєкту поправок, що були розроблені робочою групою.

Йдеться, зокрема, про статті конституції, що регламентують право першого президента обиратися на посаду більше двох разів поспіль, а також те, що його статус та повноваження визначаються конституцією та конституційним законом. Крім того, зміни стосуватимуться 91 статті, в якій йдеться про незмінність статусу першого президента Нурсултана Назарбаєва як засновника незалежного Казахстану. "Історична роль першого президента є загальновідомою і не вимагає окремого закріплення в конституції", - зазначив Башимов.

Водночас у країні діє конституційний закон "Про першого президента Республіки Казахстан", який, зокрема, визначає політико-правовий статус, прерогативи та гарантії першого президента після припинення ним виконання повноважень глави держави.