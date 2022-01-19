У Казахстані завершилася операція ОДКБ

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявила про завершення операції у Казахстані. Відповідну заяву у середу, 19 січня, зробив командувач угрупуванням Андрій Сердюков.

"Миротворча операція, що проводиться відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ на території республіки Казахстан, завершена", - цитує Сердюкова агенція "Інтерфакс". Він наголосив, що “миротворці впоралися з поставленим завданням, і не було допущено жодної провокації".

Напередодні про завершення виведення "миротворчих підрозділів" ОДКБ із Казахстану повідомило міноборони РФ. Загалом, за офіційними даними, в Казахстан було направлено 2030 миротворців ОДКБ та 250 одиниць техніки.

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Нагадаємо, підрозділи ОДКБ були направлені до Казахстану після того, як президент країни Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів попросив допомогу від держав-членів ОДКБ - Росії, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Вже 6 січня почали прибувати військові Росії і Білорусі, згодом свій контингент направили Вірменія, Таджикистан і Киргизстан. Це стало першим прецедентом відправки військових з моменту заснування організації.

Завершення дії надзвичайного стану

Місія ОДКБ виконала своє завдання у Казахстані, і тому її контингент залишає країну "без будь-яких подальших зобов'язань", заявив глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді. "Ми нічого не обіцяли, ми не збираємося втрачати суверенітет", - цитує Тлеуберді агенція “Інтерфакс-Казахстан”.

Також у Казахстані опівночі 19 січня завершився режим надзвичайного стану (НС), який діяв з 5 січня. Зокрема, режим НС припинив діяти в Алмати, Нур-Султані, Жамбилській, Кизилордінській, Атирауській, Алматинській, Мангістауській областях. Раніше достроково режим НС було скасовано у 10-ти регіонах країни.

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Під час режиму НС у містах діяла комендантська година, цілодобове патрулювання, обмеження на пересування та низку інших заборон. Водночас, за даними Комітету національної безпеки, критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки зберігається в Жамбилській, Алматинській областях та місті Алмати.

Протести в Казахстані та запит про допомогу

Введення надзвичайного стану та сил ОДКБ у Казахстан було здійснено у зв'язку з акціями протесту, які розпочалися 2 січня в Мангістауській області на заході Казахстану через різке підвищення цін на скраплений газ. Пізніше вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. Токаєв відправив у відставку уряд під керівництвом Аскара Мамина та змістив з посади голову Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва.

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За останніми даними, внаслідок заворушень загинули 227 людей. Серед загиблих 19 представників правоохоронних органів, військовослужбовців та двоє дітей. У ході протестів було затримано близько 10 тисяч людей.