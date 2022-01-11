Новий уряд Казахстану: більшість міністрів зберегли посади

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про новий склад уряду. Документ у вівторок, 11 січня, розмістили на офіційному сайті глави держави.

Токаєв раніше зазначав, що "особлива провина за протестну ситуацію у зв'язку з підвищенням цін на скраплений газ" покладається на кабінет міністрів. Проте з 21 члена уряду новими стали лише сім.

Новопризначеними стали: міністр національної економіки Алібек Куантиров, енергетики - Болат Акчулаков, індустрії та інфраструктурного розвитку - Каїрбек Ускенбаєв, юстиції - Канат Мусін, інформації та суспільного розвитку - Аскар Умаров, охорони здоров'я - Ажар Гініят, культури та спорту - Даурен Абаєв.

Посади зберегли глава МЗС, МВС, міноборони

Свої посади зберегли, зокрема, міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді (він також став віце-прем'єром), міністр внутрішніх справ Ерлан Тургумбаєв та міністр оборони Мурат Бектанов.

Кандидатуру нового прем'єра затвердили одноголосно

Прем'єр-міністром замість Аскара Мамина, який пішов у відставку, став 49-річний перший віце-прем'єр Аліхан Смаїлов. Парламент затвердив його кандидатуру одноголосно. Новому прем'єру Токаєв доручив протягом трьох тижнів подати програму дій уряду.

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Завершення місії контингенту ОДКБ

11 січня Токаєв оголосив про завершення у Казахстані місії військового контингенту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Поетапне виведення сил ОДКБ має розпочатися за два дні та тривати не більше 10 днів.

Протести в Казахстані, пов'язані зі зростанням цін на скраплений газ, розпочалися 2 січня. Токаєв відправив у відставку уряд під керівництвом Мамина та усунув експрезидента Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки. На всій території країни запровадили режим надзвичайного стану. ОДКБ у відповідь на запит президента щодо допомоги направила до Казахстану військовий контингент, що стало першим випадком відправлення військових з моменту заснування організації. Токаєв наказав правоохоронним органам та армії відкривати вогонь на ураження по протестувальниках без попередження.