 Токаєв оголосив про виведення сил ОДКБ із Казахстану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2022

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Новини

Токаєв оголосив про виведення сил ОДКБ із Казахстану

Президент Казахстану повідомив про початок виведення сил ОДКБ за два дні, процес триватиме 10 днів. Також він призначив новим прем'єром Аліхана Смаїлова.

Президент Касим-Жомарт Токаєв

Президент Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення "миротворчої місії" Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у країні. Поетапне виведення контингенту ОДКБ з Казахстану розпочнеться через два дні, цей процес займе не більше 10 днів, повідомив він у вівторок, 11 січня, на засіданні нижньої палати парламенту.

Новим прем'єром призначено Аліхана Смаїлова

Одночасно Токаєв призначив нового главу уряду Казахстану, ним став 49-річний Аліхан Смаїлов, який з травня 2020 року обіймав посаду першого заступника прем'єр-міністра. Його кандидатуру вже затвердив парламент.

Новому прем'єру Токаєв доручив подати протягом трьох тижнів програму дій уряду. Зокрема, він наголосив на необхідності реформування системи держуправління та підвищення ефективності діалогу влади з громадянами.

Токаєв також пообіцяв оголосити під час послання народу у вересні новий пакет політичних реформ у Казахстані.

Затримано майже 10 тисяч людей

Тим часом у ході протестів у Казахстані затримано майже 10 тисяч людей, повідомляється в Telegram-каналі Orda.kz з посиланням на дані МВС країни.

За даними пресслужби президента, в Казахстані розпочато 412 досудових розслідувань, пов'язаних із протестами та заворушеннями на початку січня. У тому числі йдеться про ймовірні "акти тероризму" та вбивства.

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Протести у Казахстані

Нагадаємо, мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в Мангістауській області на заході Казахстану. Потім вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами.

Президент Токаєв відправив у відставку уряд під керівництвом Аскара Мамина та змістив з посади голову Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва. На всій території країни було запроваджено режим надзвичайного стану.

7 січня президент Казахстану віддав правоохоронним органам та армії наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по учасникам акцій протесту, яких він назвав "бандитами та терористами".

ОДКБ у відповідь на запит президента Токаєва щодо допомоги направила до республіки військовий контингент. Це перший прецедент відправки військових з моменту заснування організації. Першими на місце прибули спецпідрозділи з Росії і Білорусі, згодом свій контингент направили Вірменія, Таджикистан і Киргизстан.

 

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