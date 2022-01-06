Токаєв оголосив про виведення сил ОДКБ із Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення "миротворчої місії" Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у країні. Поетапне виведення контингенту ОДКБ з Казахстану розпочнеться через два дні, цей процес займе не більше 10 днів, повідомив він у вівторок, 11 січня, на засіданні нижньої палати парламенту.

Новим прем'єром призначено Аліхана Смаїлова

Одночасно Токаєв призначив нового главу уряду Казахстану, ним став 49-річний Аліхан Смаїлов, який з травня 2020 року обіймав посаду першого заступника прем'єр-міністра. Його кандидатуру вже затвердив парламент.

Новому прем'єру Токаєв доручив подати протягом трьох тижнів програму дій уряду. Зокрема, він наголосив на необхідності реформування системи держуправління та підвищення ефективності діалогу влади з громадянами.

Токаєв також пообіцяв оголосити під час послання народу у вересні новий пакет політичних реформ у Казахстані.

Затримано майже 10 тисяч людей

Тим часом у ході протестів у Казахстані затримано майже 10 тисяч людей, повідомляється в Telegram-каналі Orda.kz з посиланням на дані МВС країни.

За даними пресслужби президента, в Казахстані розпочато 412 досудових розслідувань, пов'язаних із протестами та заворушеннями на початку січня. У тому числі йдеться про ймовірні "акти тероризму" та вбивства.

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Протести у Казахстані

Нагадаємо, мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в Мангістауській області на заході Казахстану. Потім вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами.

Президент Токаєв відправив у відставку уряд під керівництвом Аскара Мамина та змістив з посади голову Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва. На всій території країни було запроваджено режим надзвичайного стану.

7 січня президент Казахстану віддав правоохоронним органам та армії наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по учасникам акцій протесту, яких він назвав "бандитами та терористами".

ОДКБ у відповідь на запит президента Токаєва щодо допомоги направила до республіки військовий контингент. Це перший прецедент відправки військових з моменту заснування організації. Першими на місце прибули спецпідрозділи з Росії і Білорусі, згодом свій контингент направили Вірменія, Таджикистан і Киргизстан.