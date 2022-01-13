У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) розпочала виведення своїх сил з Казахстану та передачу об'єктів, які перебували під охороною, правоохоронним органам цієї країни. Про це у четвер, 13 січня, повідомила пресслужба міністерства оборони Росії.

"Відповідно до розробленого командуванням колективними миротворчими силами ОДКБ та міноборони Республіки Казахстан планом почалася передача соціально значущих об'єктів, які охороняли миротворці, правоохоронним органам країни", - зазначається в повідомленні.

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За цими даними, військовослужбовці ОДКБ готують техніку для завантаження в російські літаки та збираються повертатися в місця постійної дислокації.

Протести в Казахстані та запит про допомогу

Введення сил ОДКБ у Казахстан було здійснено у зв'язку з акціями протесту, які розпочалися 2 січня в Мангістауській області на заході Казахстану через різке підвищення цін на скраплений газ. Пізніше вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд під керівництвом Аскара Мамина та змістив з посади голову Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва. На всій території країни було запроваджено режим надзвичайного стану.

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7 січня президент Казахстану віддав правоохоронним органам та армії наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по учасниках акцій протесту, яких він назвав "бандитами та терористами".

ОДКБ у відповідь на запит Токаєва про допомогу спрямувала до країни військовий контингент під керівництвом командувача Повітрянодесантних військ Росії Андрія Сердюкова. Розгортання збройних сил відбувалося з 7 до 9 січня. До Казахстану прибули понад дві тисячі військових з Росії, Білорусі, Киргизстану, Таджикистану та Вірменії, а також 250 одиниць техніки. Завданням ОДКБ стала охорона військових та державних об'єктів Казахстану.

11 січня президент країни оголосив про завершення місії військового контингенту ОДКБ у Казахстані. Поетапне виведення сил ОДКБ має тривати не більше 10 днів.

У ході протестів у Казахстані затримали близько 10 тисяч людей, розпочато 412 досудових розслідувань.

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