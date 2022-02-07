 Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2022

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Новини

Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану

Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з першим президентом країни основні напрямки її політики. Відповідний закон підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.

Нурсултан Назарбаєв (л) з Касим-Жомартом Токаєвим у квітні 2019 року

Нурсултан Назарбаєв (л) з Касим-Жомартом Токаєвим у квітні 2019 року

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, який скасовує необхідність узгоджувати основні напрямки політики країни з її колишнім президентом Нурсултаном Назарбаєвим. Як повідомила у понеділок, 7 лютого, пресслужба глави держави, текст закону "Про внесення змін та доповнень до деяких конституційних законів республіки" публікується у пресі.

Внести поправки до цього закону запропонували 27 січня депутати сенату - верхньої палати парламенту Казахстану. 2 лютого за них проголосували депутати нижньої палати - мажилісу.

У цей закон у 2000 році було внесено статус Назарбаєва як елбаси, тобто лідера нації, а необхідність узгоджувати з ним головні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики була законодавчо закріплена у 2010 році.

Назарбаєв позбавлений головування у важливих органах

Поправки, внесені до конституційного закону, передбачають зміни статті "Про першого президента": вони позбавляють Назарбаєва посади голови Асамблеї народу Казахстану (АНК) та Ради безпеки країни. При цьому експрезидент залишається членом Конституційної ради республіки та зберігає право виступати в уряді та парламенті.

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Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з поста президента Казахстану у березні 2019 року, залишившись головою Ради безпеки та АНК. У квітні 2021 року він передав повноваження глави АНК чинному президенту Касим-Жомарту Токаєву. Під час січневих протестів та заворушень той усунувНазарбаєва з посади голови впливового органу - Ради безпеки, очоливши його сам. Дещо пізніше Нурсултан Назарбаєв поступився і головуванням у правлячій партії "Нур Отан" Токаєву, який тепер став одноосібним лідером Казахстану.

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