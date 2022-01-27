 Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі

Меджліс та Сенат Казахстану ухвалили скасування довічного головування першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану (АНК).

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв

Верхня палата парламенту Казахстану - Сенат - прийняла зміни до законодавства, що скасовують довічне головування експрезидента країни Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану (АНК). У четвер, 27 січня, сенатори ухвалили законопроєкт, який передбачає передачу повноважень голови Радбезу та АНК президенту та виключає з законів про відповідні органи довічне право Назарбаєва очолювати їх.

Нижня палата парламенту - Меджліс схвалила цей законопроєкт 19 січня.

Сенат запропонував скасувати необхідність узгодження з Назарбаєвим державних ініціатив

На пленарному засіданні 17 січня сенатори також запропонували скасувати необхідність узгоджувати з Назарбаєвим державні ініціативи та повернули до Меджлісу з поправками законопроєкт, що стосується повноважень експрезидента.

Вони запропонували вилучити із закону "Про першого президента" норму щодо узгодження з "лідером нації" ініціатив за основними напрямками зовнішньої та внутрішньої політики, повідомила сенаторка Ляззат Сулеймен.

Втім, норму про можливість виступу Назарбаєва перед парламентом, його участь у засіданнях уряду під час обговорення важливих питань, а також членство у Конституційній раді Казахстану збережено.

Читайте також: Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна?

Блокпост на дорозі у Алмати

Заворушення у Казахстані придушили за допомогою сил ОДКБ

Протести у Казахстані

У квітні 2021 року Нурсултан Назарбаєв передав право очолювати АНК нинішньому президенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєву, а довічною посадою у Радбезі він поступився  на тлі масових протестів та заворушень, що спалахнули у країні на початку січня.

Протести були спричинені різким підвищення цін на скраплений газ у містах Актау та Жанаозен. Там вартість пального після 1 січня підскочила відразу на 100 відсотків. Поступово акції протесту почали охоплювати й інші міста країни, а мітингарі почали висувати економічні та політичні вимоги.

В деяких регіонах у ніч на 5 січня почались погроми, атаки на адміністративні будівлі, відділки поліції та магазини.

Згідно з офіційними даними, у результаті заворушень загинуло 225 людей, у тому числі 19 правоохоронців, постраждало понад чотири з половиною тисячі людей. 

Президент Токаєв відправив уряд у відставку, ввів у країні надзвичайний стан і усунув Назарбаєва з посади глави Ради безпеки Казахстану. 6 січня до країни на прохання президента прибув озброєний контингент ОДКБ для допомоги у боротьбі з "з терористичною загрозою". У середині січня підрозділи сил ОДКБ залишили Казахстан.

Читайте також: Як криза у Казахстані може вплинути на світовий енергетичний ринок

  • Будівля мерії в Алмати після штурму бунтівниками 5 січня 2022 року

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Від невдоволення до масових протестів

    Невдоволення різким стрибком цін на зріджений газ, яким заправляють авто, за лічені дні перетворились у Казахстані на масові антиурядові протести, які переросли в збройні сутички з правоохоронцями. На фото: будівля мерії в Алмати після штурму мітингарями 5 січня 2022 року.

  • Протести в місті Актау

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Остання крапля

    1 січня ціни на автомобільний газ у Казахстані підскочили відразу на 100 відсотків. Першими на вулиці вийшли жителі міст Актау (фото) та Жанаозен, що на заході Казахстану, де 90 відсотків усіх авто працюють на зрідженому газі. На мітингах протестувальники вимагали повернути колишні ціни на автогаз до 50 тенге (10 євроцентів) за літр.

  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Під тиском вулиці

    Після того, як акції протесту почали охоплювати й інші міста, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (архівне фото) опублікував твіт з вимогою негайно розібратись у ситуації. Уряд відразу заявив про відновлення старої ціни на зріджений газ. Згодом президент відправив кабмін у відставку. Але протести не вщухали.

  • Підпалене демонстрантами в Алмати поліцейське авто.

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Ситуація виходить з-під контролю

    Вкрай тривожні новини надійшли з Алмати, де тисячі людей у середу, 5 січня, спробували взяти штурмом мерію й інші адміністративні будівлі. На фото: підпалене демонстрантами в Алмати поліцейське авто.

  • Запах гару, підірвані банкомати, розграбовані крамниці

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Запах горілого

    Після перестрілки казахські військові взяли під контроль головну площу Алмати - площу Республіки, повідомляють ЗМІ. За словами очевидців, у місті відчувається сильний запах горілого, багато закладів і магазинів розграбовані, зокрема й крамниці зброї. На фото: 6 січня у центрі Алмати після сутичок мітингувальників з правоохоронцями.

  • Жертви з обох сторін

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Жертви з обох сторін

    За офіційними даними, внаслідок сутичок загинули 18 правоохоронців. Крім того, "десятки нападників ліквідовано", повідомила поліція в Алмати. Отже, серед цивільного населення є, очевидно, чимало жертв. Більше двох тисяч людей було затримано.

  • На фото: спалена пожежна машина перед однією з адміністративних будівель в Алмати.

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Більше тисячі постраждалих

    За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Казахстану Ажара Гініята, внаслідок протестів постраждало більше тисячі осіб, 400 осіб госпіталізовано, 62 людини перебувають в реанімації. На фото: спалена пожежна машина перед однією з адміністративних будівель в Алмати.

  • Досі небачені протести

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Досі небачені за масштабами протести

    Протести в Казахстані з його авторитарним режимом досі були рідкісним явищем. Останні події є найбільшою кризою для президента Токаєва, котрий у 2019 році змінив на президентській посаді багаторічного державного лідера Нурсултана Назарбаєва. 81-річний Назарбаєв й надалі має статус єлбаси (глави народу), хоча з посади голови Ради безпеки Токаєв його усунув.

  • Військові в центрі Алмати

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Військові в центрі Алмати

    Президент Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на всій території країни до 19 січня з комендантською годиною з 23-ї до 7-ї години. Протестувальників він назвав "терористами" і звернувся по допомогу до Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ), до складу якої входять, крім Казахстану, також Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.

  • Росія відправляє війська

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Росія відправляє війська

    Росія вже відрядила до Казахстану своїх десантників (на фото, 6 січня) як частину контингенту ОДКБ. Як повідомляється, завдання іноземних військових полягатиме в захисті важливих державних та військових об'єктів.

  • Казахстан, протести, армія

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Наказ стріляти на ураження

    У п'ятницю, 7 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав правоохоронним органам та армії наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по учасниках акцій протесту, яких він назвав "бандитами та терористами".

    Автор: Філіпп Белль, Володимир Медяний


Реклама

Докладно

Дівчина в меморіалі Освенцім

Як молодь у ФРН ставиться до Голокосту? Нове дослідження

Дослідження показує: німецька молодь хоче знати про часи націонал-соціалізму і вимагає відкритої дискусії.  

Німецьке газосховище Jemgum

Чи вистачить Німеччині запасів газу цієї зими

Інтерв'ю DW про те, якими є шанси ФРН завершити опалювальний сезон без перебоїв газопостачання.  