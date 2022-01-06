Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії "Нур Отан"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обраний головою правлячої партії "Нур Отан" ("Світло Вітчизни"). Рішення ухвалено одноголосно на позачерговому партійному з'їзді, повідомила у п'ятницю, 28 січня, пресслужба казахстанського президента.

При цьому Токаєв пообіцяв порушити питання про доцільність свого головування в партії. "Ці обставини, безумовно, передбачають якесь дистанціювання президента від діяльності будь-яких партій та рухів. Тому через якийсь час, можливо, вже до кінця цього року, ми повернемося до питання доцільності мого подальшого головування", - заявив він.

Крім того, він закликав делегатів: "Давайте і ми віддамо належне історичним заслугам першого президента, висунемо на перший план його безперечні успіхи та гідності, а можливі прорахунки залишимо в настанову майбутнім керівникам нашої країни".

Пропозицію обрати Токаєва головою "Нур Отан" вніс на з'їзді колишній лідер партії, експрезидент країни Нурсултан Назарбаєв, якого Токаєв у ході січневих протестів та заворушень усунув з посади голови Ради безпеки. У середині січня Назарбаєв у відеозверненні до народу Казахстану оголосив, що Токаєв має всю повноту влади, є головою Ради безпеки і незабаром буде обраний головою партії "Нур Отан".

Читайте також: Очима карикатуриста: Реакція Токаєва на протести, або Диктаторська заздрість Лукашенка

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв

Протести та заворушення в Казахстані

На початку січня у Жанаозені на заході Казахстану розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ, які швидко переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. У деяких регіонах у ніч проти 5 січня почалися погроми, напади на адміністративні будівлі, відділення поліції, магазини. Сильніше за інших постраждав найбільше місто Казахстану - Алмати.

За даними влади, в ході заворушень загинуло 225 людей, у тому числі 19 представників правоохоронних органів, постраждали понад 4500 громадян. Лише у колишній столиці у зв'язку з протестами та заворушеннями затримано понад 2700 людей.

Президент Токаєв відправив уряд у відставку, ввів у країні надзвичайний стан, а до Казахстану на його прохання прибув озброєний контингент держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - Росії, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі для допомоги "у подоланні терористичної загрози". У середині січня підрозділи сил ОДКБ залишили Казахстан. Днями парламент скасував і довічне головування Назарбаєва у Раді безпеки та в Асамблеї народу Казахстану (АНК).

Дивитись відео 03:37 Казахстан: жертви придушення протесту (06.01.2022)