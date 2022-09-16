Мінекономіки: Світовий банк готує мільярдну допомогу Україні

У листопаді Світовий банк може затвердити додаткову допомогу Україні на мільярд доларів, а також розгляне виділення 36 мільярдів на фінансування дефіциту бюджету в 2023 році та 17 мільярдів на відновлення інфраструктури.

Світовий банк може затвердити в листопаді додаткову фінансову допомогу Україні на мільярд доларів, а також розглянути рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту державного бюджету на 2023 рік і відновлення інфраструктури. Про це у п'ятницю, 16 вересня, повідомляється на сайті міністерства економіки України.

"Пакет буде передбачати фінансування на один мільярд доларів - це буде, як пряме кредитування, так і фінансові гарантії та інструменти trade finance. Очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже Міжнародна фінансова корпорація (входить до структури Світового банку. - Ред.) зазвичай фінансує не більше 30 відсотків вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки. Таким чином, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, становитиме більше 3,3 мільярда доларів" - повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Також, за його словами, на розгляд ради директорів Світового банку винесуть рішення про виділення 36 мільярдів доларів на фінансування дефіциту українського бюджету в наступному році та 17 мільярдів доларів на відновлення інфраструктури та економіки України, що постраждали внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії.

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Україна отримала пів мільярда євро від ЄІБ на ремонт доріг

Напередодні Україна отримала 500 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) "для задоволення невідкладних потреб". За ці кошти український уряд зможе забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізниці та підтримати стратегічні державні підприємства "Укравтодор" і "Укрзалізниця".

Це були перші виплати в рамках другого пакету екстреної допомоги на 1,6 мільярда євро. Він складається з двох частин. Перша - негайна підтримка на мільярд євро, з якої й передали половину суми, а решту перерахують до кінця вересня. Друга - відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на 540 мільйонів євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься у міру їхнього виконання.

Перший пакет невідкладної підтримки ЄІБ у розмірі 668 мільйонів євро був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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