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Перша леді України Олена Зеленська
Перша леді України Олена ЗеленськаФото: Saul Loeb/Pool Photo/AP/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії - ЗМІ

Роман Губа
2 год. тому

Дружина президента України стане однією з 500 високих гостей на поминальній службі за британською королевою.

https://www.dw.com/uk/olena-zelenska-poide-na-pohoron-korolevi-velikobritanii-elizaveti-zmi/a-63147817

Перша леді України Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це повідомив британський таблоїд The Sun із посиланням на джерела ввечері 15 вересня. 

Зеленська стане однією з 500 високих гостей, запрошених до Лондона на поминальну службу 19 вересня та прийом у короля Чарльза ІІІ днем раніше. 

В Офісі президента України Володимира Зеленського DW ані підтвердили, ані спростували цю інформацію. У пресслужбі першої леді на час публікації новини на запит видання не відповіли.

Прощання з Єлизаветою після 70 років правління

Королева Великобританії Єлизаветa II померла 8 вересня у віці 96 років. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року та стала монархом із найдовшим строком правління. 

За "останнім рейсом Єлизавети", коли труну з її тілом перевозили з Шотландії до Лондона, спостерігали більше п'яти мільйонів людей. Цей політ став найбільше відстежуваним в історії профільного ресурсу Flightradar24.

Похорон Єлизавети відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Намір відвідати його підтвердили президенти США Джо Байден, Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank‑Walter Steinmeier), глави Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Європейської Ради Шарль Мішель та багато інших світових лідерів.

Російського президента Володимира Путіна не запрошували.

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