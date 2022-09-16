Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії - ЗМІ

Перша леді України
Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це повідомив британський таблоїд The Sun із посиланням на джерела ввечері 15 вересня.
Зеленська стане однією з 500 високих гостей, запрошених до Лондона на
поминальну службу 19 вересня та прийом у короля Чарльза ІІІ днем раніше.
В Офісі президента України Володимира Зеленського DW ані підтвердили, ані спростували цю інформацію. У пресслужбі першої леді на час публікації новини на запит видання не відповіли.
Прощання з Єлизаветою після 70 років правління
Королева Великобританії
Єлизаветa II померла 8 вересня у віці 96 років. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року та стала монархом із найдовшим строком правління.
За "останнім рейсом Єлизавети", коли труну з її тілом перевозили з Шотландії до Лондона, спостерігали більше п'яти мільйонів людей. Цей
політ став найбільше відстежуваним в історії профільного ресурсу Flightradar24.
Похорон Єлизавети відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Намір відвідати його підтвердили президенти США Джо Байден, Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank‑Walter Steinmeier), глави Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Європейської Ради Шарль Мішель та багато інших світових лідерів.
Російського президента
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