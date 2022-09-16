Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії - ЗМІ

Дружина президента України стане однією з 500 високих гостей на поминальній службі за британською королевою.

Перша леді України Олена Зеленська поїде на похорон королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Про це повідомив британський таблоїд The Sun із посиланням на джерела ввечері 15 вересня.

Зеленська стане однією з 500 високих гостей, запрошених до Лондона на поминальну службу 19 вересня та прийом у короля Чарльза ІІІ днем раніше.

В Офісі президента України Володимира Зеленського DW ані підтвердили, ані спростували цю інформацію. У пресслужбі першої леді на час публікації новини на запит видання не відповіли.

Прощання з Єлизаветою після 70 років правління

Королева Великобританії Єлизаветa II померла 8 вересня у віці 96 років. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року та стала монархом із найдовшим строком правління.

За "останнім рейсом Єлизавети", коли труну з її тілом перевозили з Шотландії до Лондона, спостерігали більше п'яти мільйонів людей. Цей політ став найбільше відстежуваним в історії профільного ресурсу Flightradar24.

Похорон Єлизавети відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Намір відвідати його підтвердили президенти США Джо Байден, Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank‑Walter Steinmeier), глави Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Європейської Ради Шарль Мішель та багато інших світових лідерів.

Російського президента Володимира Путіна не запрошували.

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