"Останній рейс" Єлизавети II встановив історичний рекорд

За рейсом спостерігали більше ніж удвічі більше людей, ніж за напруженим візитом Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні, який встановив попередній рекорд.

Труну з тілом королеви Великобританії Єлизавети II доставили до Лондона ввечері 13 вересня на борту літака королівських військово-повітряних сил зі столиці Шотландії Единбурга, де віддати їй шану прийшли близько 33 тисяч людей. "Останній рейс" королеви наживо відстежували більше п'яти мільйонів.

За ним спостерігали 4,79 мільйона людей на сайті відстеження польотів Flightradar24, ще чверть мільйона - на каналі сайту в YouTube. "Через 70 років після її першого польоту в якості королеви "останній політ" Єлизавети II став найбільше відстежуваним в історії Flightradar24", - цитує директора компанії з комунікацій агентство Reuters.

За цим рейсом спостерігало більше ніж удвічі людей, ніж за візитом спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні, який супроводжувався зростанням напруги між Китаєм і США. Подорож Пелосі відстежували 2,2 мільйона людей, що було попереднім рекордом.

На похорон Єлизавети ІІ прибудуть лідери з усього світу

У середу король Чарльз III очолить процесію, яка провезе тіло Єлизавети II через Лондон з Букінгемського палацу до Вестмінстер-Холу, де труна залишатиметься до її похорону 19 вересня, повідомляє AFP. Британська влада очікує "набагато більше" людей, ніж 200 тисяч, які прийшли до труни матері королеви, коли вона померла в 2002 році.

Намір відвідати похорон королеви Єлизавети II, який відбудеться у Вестмінстерському абатстві, підтвердили представники майже 30 країн та міжнародних інституцій.

Зокрема, участь візьмуть нинішні та колишні монархи Японії, Нідерландів, Іспанії, Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії. Також прибудуть президент США Джо Байден, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Франції Еммануель Макрон. Свою участь також підтвердили президенти Австрії, Литви, Латвії, Шрі-Ланки, Південної Кореї, Бразилії, Індії, Польщі, Італії, Тринідаду і Тобаго, Фінляндії, Угорщини, Ірландії, прем'єр-міністри Австралії, Нової Зеландії, Канади, Палестини, Ірландії та Ямайки.

Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька короля Георга VI і стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим строком правління. Чарльз ІІІ, старший син королеви, офіційно став британським монархом.