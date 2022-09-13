  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Члени королівської родини біля труни Єлизавети II у соборі Святого Егідія
Члени королівської родини біля труни Єлизавети II у соборі Святого ЕгідіяФото: Jane Barlow/AP/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

У Шотландії попрощалися з Єлизаветою II

Даниїл Сотников | Олександр Куницький
2 год. тому

Після церемонії прощання в Единбурзі похорон королеви Великобританії відбудеться 19 вересня у Лондоні.

https://www.dw.com/uk/tisaci-ludej-poprosalisa-v-sotlandii-z-elizavetou-ii/a-63100064

У соборі Святого Егідія в Единбурзі 12 вересня відбулася церемонія прощання з Єлизаветою II.

Поминальній службі в храмі передувала церемонія на так званій Королівській милі в Единбурзі (чотири вулиці, які тягнутися рівно милю. - Ред.) , де тисячі людей проводжали кортеж із труною покійної королеви Великобританії.

У поліції агентству AFP повідомили, що роздали 30 тисяч браслетів, які дають право увійти до собору. Він залишався відкритим усю ніч.

Похорон Єлизавети II пройде 19 вересня

14 вересня труну з тілом Єлизавети ІІ доставлять до Вестмінстерського палацу, де протягом чотирьох днів усі охочі зможуть попрощатися з нею.

Державний похорон відбудеться у понеділок, 19 вересня. Цей день буде вихідним у всій Великобританії.

Читайте також: Світ сумує за королевою Великобританії Єлизаветою II

Король Чарльз III вперше виступив у парламенті

12 вересня перед прибуттям до Единбурга король Чарльз III вперше у новому статусі виступив у парламенті Великобританії.

Його мати, Єлизавета ІІ померла 8 вересня на 97-му році життя. Декількома місяцями раніше Великобританія відзначила 70-річчя перебування Єлизавети II на троні. Вона стала першим британським монархом із таким строком правління. 

Як британці прощаються з королевою Єлизаветою II

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Частково зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок у Харкові

Через обстріли Харків і Харківська область не мають світла

Конфлікти
15 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Залишки російської техніки у Балаклії

Блискуча операція: німецькі аналітики про ЗСУ на Харківщині

Блискуча операція: німецькі аналітики про ЗСУ на Харківщині

Політика
16 год. тому
Відкрите засідання місцевої ради в Санкт-Петербурзі проти війни в Україні

Місцеві депутати в РФ і заклики до відставки Путіна

Місцеві депутати в РФ і заклики до відставки Путіна

Політика
1 год. тому
Розбиті танки поблизу Балаклії, фото 11 вересня 2022 року

Контрнаступ ЗСУ: чим цінні Ізюм, Куп'янськ та Балаклія

Контрнаступ ЗСУ: чим цінні Ізюм, Куп'янськ та Балаклія

Конфлікти
17 год. тому
Зруйнований будинок у Бахмуті (фото 8 серпня 2022 року)

Як війна вплинула на економіку України

Як війна вплинула на економіку України

Економіка
17 год. тому
external

Українські прапори над звільненими ЗСУ територіями

Українські прапори над звільненими ЗСУ територіями

Конфлікти
19 год. тому
01:37 хв.
Знищений російський танк у Балаклії

Західна преса про прорив української армії на сході

Західна преса про прорив української армії на сході

Конфлікти
20 год. тому
На головну сторінку