У Шотландії попрощалися з Єлизаветою II

Після церемонії прощання в Единбурзі похорон королеви Великобританії відбудеться 19 вересня у Лондоні.

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У соборі Святого Егідія в Единбурзі 12 вересня відбулася церемонія прощання з Єлизаветою II.

Поминальній службі в храмі передувала церемонія на так званій Королівській милі в Единбурзі (чотири вулиці, які тягнутися рівно милю. - Ред.) , де тисячі людей проводжали кортеж із труною покійної королеви Великобританії.

У поліції агентству AFP повідомили, що роздали 30 тисяч браслетів, які дають право увійти до собору. Він залишався відкритим усю ніч.

Похорон Єлизавети II пройде 19 вересня

14 вересня труну з тілом Єлизавети ІІ доставлять до Вестмінстерського палацу, де протягом чотирьох днів усі охочі зможуть попрощатися з нею.

Державний похорон відбудеться у понеділок, 19 вересня. Цей день буде вихідним у всій Великобританії.

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Король Чарльз III вперше виступив у парламенті

12 вересня перед прибуттям до Единбурга король Чарльз III вперше у новому статусі виступив у парламенті Великобританії.

Його мати, Єлизавета ІІ померла 8 вересня на 97-му році життя. Декількома місяцями раніше Великобританія відзначила 70-річчя перебування Єлизавети II на троні. Вона стала першим британським монархом із таким строком правління.