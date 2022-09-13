У Шотландії попрощалися з Єлизаветою II

У соборі Святого Егідія в Единбурзі 12 вересня відбулася церемонія прощання з Єлизаветою II.
Поминальній службі в храмі передувала церемонія на так званій Королівській милі в Единбурзі (чотири вулиці, які тягнутися рівно милю. - Ред.) , де тисячі людей проводжали кортеж із труною покійної королеви Великобританії.
У поліції агентству AFP повідомили, що роздали 30 тисяч браслетів, які дають право увійти до собору. Він залишався відкритим усю ніч.
Похорон Єлизавети II пройде 19 вересня
14 вересня труну з тілом Єлизавети ІІ доставлять до Вестмінстерського палацу, де протягом чотирьох днів усі охочі зможуть попрощатися з нею.
Державний похорон відбудеться у понеділок, 19 вересня. Цей день буде вихідним у всій Великобританії.
12 вересня перед прибуттям до Единбурга король Чарльз III вперше у новому статусі виступив у парламенті Великобританії.
Його мати, Єлизавета ІІ померла 8 вересня на 97-му році життя. Декількома місяцями раніше Великобританія відзначила 70-річчя перебування Єлизавети II на троні. Вона стала першим британським монархом із таким строком правління.