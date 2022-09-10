Королеву Єлизавету ІІ поховають 19 вересня

Протягом чотирьох днів труна з тілом Єлизавети ІІ знаходитиметься у Вестмінстер-холі, щоб всі охочі мали змогу віддати їй шану.

Королеву Великобританії Єлизавету ІІ поховають у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 19 вересня. До того, протягом чотирьох днів, труна з її тілом знаходитиметься у Вестмінстер-холі, щоб всі охочі мали змогу віддати їй шану, повідомив Букінгемський палац у Twitter у суботу, 10 вересня.

Зараз тіло королеви лежить у дубовій труні, покритій королівським штандартом Шотландії та з вінком квітів в бальній залі її шотландської резиденції, замку Балморал. 11 вересня труну доправлять до Единбурга, а 13 вересня - до Лондона, пише Reuters.

Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років у Балморалі. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька - короля Георга VI - і стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим терміном правління.

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Чарльз III починає правління

У суботу Чарльз ІІІ, старший син королеви Великобританії Єлизавети ІІ, офіційно став британським монархом. Церемонія проголошення Чарльза ІІІ королем відбулася лондонському палаці Сент-Джеймс, згідно з давньою традицією. Такі урочистості вперше в історії Великобританії транслювали наживо.

Під час свого виступу на церемонії Чарльз ІІІ заприсягнув наслідувати "надихаючий приклад" його матері. "Я знаю, як глибоко усі ви й уся нація, і, я думаю, що можу сказати, що й увесь світ, співчуваєте мені у цій непоправній втраті, яку ми всі пережили", - звернувся король до присутніх. "Я чітко усвідомлюю велику спадщину, обов'язки та відповідальність, які було передано мені", - додав він.

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