  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Будівля Європарламенту в Страсбурзі
Будівля Європарламенту в СтрасбурзіФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Більше зброї та жорсткіші санкції - резолюція Європарламенту

Вікторія Власенко
2 год. тому

ЄС повинен збільшити обсяги військової допомоги Україні, а санкційний тиск на Росію має посилюватися, закликають депутати Європарламенту в своїй новій резолюції.

https://www.dw.com/uk/evroparlment-vimagae-bilse-zbroi-dla-ukraini-i-zorstkisi-sankcii-proti-rf/a-63357587

Держави-члени ЄС та інші міжнародні партнери Києва повинні "істотно збільшити військову допомогу Україні", відповідаючи на запити українського уряду. А країни, "які вагаються" щодо надання зброї Україні, мають відкинути сумніви і зробити свій посильний внесок у припинення війни, йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій у четвер, 6 жовтня, під час пленарного засідання у Страсбурзі. "Вагання серед тих, хто підтримує Україну, лише продовжують війну та забирає невинні життя українців", - ідеться в документі, який підтримали 504 депутати, 26 проголосували проти.

"Припинити фінансувати війну грошима ЄС"

Євродепутати вважають, що санкції є дієвим механізмом впливу на російську владу, тому закликають країни-члени ЄС без зволікань схвалити восьмий пакет санкцій проти Росії. Тим часом Єврокомісія повинна почати роботу над новим санкційним пакетом, який має охопити нові сфери російської економіки, йдеться в резолюції. Зокрема, пропонується відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT "Газпромбанк", "Альфабанк", "Россбанк", "Тинкькоффбанк" та інші російські фінустанови, а також посилити санкції щодо криптоактивів.

Європарламент закликає розглянути санкції, "які стратегічно послаблять російську економіку та індустріальну базу, особливо військово-промисловий комплекс" РФ. А до оновленого переліку персональних санкцій варто включити осіб та підприємства, "які причетні до примусової депортації та незаконного усиновлення українських дітей, і так званих спостерігачів на фіктивних референдумах, а також усіх членів партій Держдуми РФ, які займають посади у виборних парламентах усіх рівнів, у тому числі на регіональному та муніципальному".

Євродепутати також наполягають на "негайному та повному ембарго на російський імпорт викопного палива та урану", а також пропонують "повністю відмовитися" від обох газогонів "Північний потік", "щоб припинити фінансування військової машини Путіна грошима ЄС". Резолюція закликає до "подальшої заборони на купівлю, імпорт і транспортування титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію, родію, а також необроблених і оброблених діамантів з Росії або через Росію в ЄС, а також на імпорт виробів і заліза та сталі, що походять з Росії, з метою зменшення доходів РФ". 

"Нелегітимні референдуми" та "нікчемні укази" Путіна

"Сфабриковані результати" нелегітимних фіктивних референдумів, проведених "під дулами автоматів" і всупереч нормам міжнародного права, в окупованих частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, резолюція називає недійсними. "Європарламент денонсує указ президента Росії від 29 вересня 2022 року про визнання "незалежності" українських Херсонської та Запорізької областей, а також незаконні договори про інтеграцію до Російської Федерації, підписані 30 вересня 2022 року", - заявляється у документі. Під час голосування депутати також підтримали усну поправку, у якій указ президента Путіна про передачу у власність РФ Запорізької АЕС визнається нікчемним.

Ядерні погрози з боку російського керівництва викликають у євродепутатів обурення. Вони вважають їх "безвідповідальними та небезпечними" і застерігають Москву від завдання ядерного удару по Україні. "Будь-яка спроба Росії представити напади на окуповані території як напад на Росію і, таким чином, як підставу для ядерного нападу є незаконною та безпідставною та не перешкоджатиме Євросоюзу надавати подальшу допомогу Україні в її самообороні", - йдеться у резолюції.

"Росія зазнала ганебної поразки"

Під час дебатів, які відбулися напередодні голосування за резолюцію, більшість промовців говорили про поразку Росії у війні з Україною як про доконаний факт. "Ми дякуємо українському нараду за їх героїчний опір і за цю нищівну поразку Путіна", - завила польська євродепутатка від групи консерваторів Анна Фотига. Вона засудила ядерну риторику Кремля на адресу України та Заходу і закликала медіа та політиків "не втягуватися в ігри Путіна і не повторювати його погрози ядерною війною".

Путін хотів завоювати України, але він не лише зазнав "ганебної поразки", а й створив за собою шлейф жорстоких злочинів проти людяності, наголосив у своєму виступі литовський євродепутат від групи лібералів Петрас Ауштрявічюс. Проведення мобілізації та незаконну анексію українських територій він вважає "намаганням Росії створити ситуацію перманентної війни". "Так у сучасній політиці може діяти лише держава-терорист", - наголосив Ауштрявічюс.

Німецький євродепутат Міхаель Ґалер (Michael Gahler) відзначив, що в останні тижні "системний конфлікт між демократіями, які живуть в мирі, і диктатором" загострився. "Цей фашистський агресор зробив спробу анексувати території і провів референдуми, роблячи вигляд, що ці люди нібито лише й чекають там на Росію", - відзначив євродепутат і закликав "окремі країни-члени пришвидшити поставки зброї" Україні.

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Більше зброї та жорсткіші санкції - резолюція Європарламенту

Політика
2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Сергій Жадан, український письменник, поет, музикант

Сергій Жадан: Я не хочу завтра залишитись без держави

Сергій Жадан: Я не хочу завтра залишитись без держави

Культура
3 год. тому
Стос газет (символічне фото)

Якщо брати за мірило історію, РФ програє - європейська преса

Якщо брати за мірило історію, РФ програє - європейська преса

Конфлікти
4 хв. тому
Українські військові лежать в окопах під час військових навчань на півдні України

"Перспективи військ РФ на Херсонщині - знищення або полон"

"Перспективи військ РФ на Херсонщині - знищення або полон"

Конфлікти
43 хв. тому
Ядерний вибух над океаном

Путін готовий застосувати ядерну зброю. Його можна зупинити?

Путін готовий застосувати ядерну зброю. Його можна зупинити?

Конфлікти
1 год. тому
Президент Франції Еммануель Макрон за трибуною під час виступу в Європарламенті, 19 січня 2022 року

Європейська політична спільнота - який зиск матиме Україна?

Європейська політична спільнота - який зиск матиме Україна?

Політика
7 год. тому
Europa Puzzel Symbolbild

Чому у ЄС хочуть позбутися принципу одностайності

Чому у ЄС хочуть позбутися принципу одностайності

Політика
19 год. тому
На головну сторінку