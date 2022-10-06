Більше зброї та жорсткіші санкції - резолюція Європарламенту

Держави-члени ЄС та інші міжнародні партнери Києва повинні "істотно збільшити військову допомогу Україні", відповідаючи на запити українського уряду. А країни, "які вагаються" щодо надання зброї Україні, мають відкинути сумніви і зробити свій посильний внесок у припинення війни, йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій у четвер, 6 жовтня, під час пленарного засідання у Страсбурзі. "Вагання серед тих, хто підтримує Україну, лише продовжують війну та забирає невинні життя українців", - ідеться в документі, який підтримали 504 депутати, 26 проголосували проти.

"Припинити фінансувати війну грошима ЄС"

Євродепутати вважають, що санкції є дієвим механізмом впливу на російську владу, тому закликають країни-члени ЄС без зволікань схвалити восьмий пакет санкцій проти Росії. Тим часом Єврокомісія повинна почати роботу над новим санкційним пакетом, який має охопити нові сфери російської економіки, йдеться в резолюції. Зокрема, пропонується відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT "Газпромбанк", "Альфабанк", "Россбанк", "Тинкькоффбанк" та інші російські фінустанови, а також посилити санкції щодо криптоактивів.

Європарламент закликає розглянути санкції, "які стратегічно послаблять російську економіку та індустріальну базу, особливо військово-промисловий комплекс" РФ. А до оновленого переліку персональних санкцій варто включити осіб та підприємства, "які причетні до примусової депортації та незаконного усиновлення українських дітей, і так званих спостерігачів на фіктивних референдумах, а також усіх членів партій Держдуми РФ, які займають посади у виборних парламентах усіх рівнів, у тому числі на регіональному та муніципальному".

Євродепутати також наполягають на "негайному та повному ембарго на російський імпорт викопного палива та урану", а також пропонують "повністю відмовитися" від обох газогонів "Північний потік", "щоб припинити фінансування військової машини Путіна грошима ЄС". Резолюція закликає до "подальшої заборони на купівлю, імпорт і транспортування титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію, родію, а також необроблених і оброблених діамантів з Росії або через Росію в ЄС, а також на імпорт виробів і заліза та сталі, що походять з Росії, з метою зменшення доходів РФ".

"Нелегітимні референдуми" та "нікчемні укази" Путіна

"Сфабриковані результати" нелегітимних фіктивних референдумів, проведених "під дулами автоматів" і всупереч нормам міжнародного права, в окупованих частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, резолюція називає недійсними. "Європарламент денонсує указ президента Росії від 29 вересня 2022 року про визнання "незалежності" українських Херсонської та Запорізької областей, а також незаконні договори про інтеграцію до Російської Федерації, підписані 30 вересня 2022 року", - заявляється у документі. Під час голосування депутати також підтримали усну поправку, у якій указ президента Путіна про передачу у власність РФ Запорізької АЕС визнається нікчемним.

Ядерні погрози з боку російського керівництва викликають у євродепутатів обурення. Вони вважають їх "безвідповідальними та небезпечними" і застерігають Москву від завдання ядерного удару по Україні. "Будь-яка спроба Росії представити напади на окуповані території як напад на Росію і, таким чином, як підставу для ядерного нападу є незаконною та безпідставною та не перешкоджатиме Євросоюзу надавати подальшу допомогу Україні в її самообороні", - йдеться у резолюції.

"Росія зазнала ганебної поразки"

Під час дебатів, які відбулися напередодні голосування за резолюцію, більшість промовців говорили про поразку Росії у війні з Україною як про доконаний факт. "Ми дякуємо українському нараду за їх героїчний опір і за цю нищівну поразку Путіна", - завила польська євродепутатка від групи консерваторів Анна Фотига. Вона засудила ядерну риторику Кремля на адресу України та Заходу і закликала медіа та політиків "не втягуватися в ігри Путіна і не повторювати його погрози ядерною війною".

Путін хотів завоювати України, але він не лише зазнав "ганебної поразки", а й створив за собою шлейф жорстоких злочинів проти людяності, наголосив у своєму виступі литовський євродепутат від групи лібералів Петрас Ауштрявічюс. Проведення мобілізації та незаконну анексію українських територій він вважає "намаганням Росії створити ситуацію перманентної війни". "Так у сучасній політиці може діяти лише держава-терорист", - наголосив Ауштрявічюс.

Німецький євродепутат Міхаель Ґалер (Michael Gahler) відзначив, що в останні тижні "системний конфлікт між демократіями, які живуть в мирі, і диктатором" загострився. "Цей фашистський агресор зробив спробу анексувати території і провів референдуми, роблячи вигляд, що ці люди нібито лише й чекають там на Росію", - відзначив євродепутат і закликав "окремі країни-члени пришвидшити поставки зброї" Україні.