Путін розпорядився передати ЗАЕС у власність Росії

224-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 5 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 5 жовтня (час київський).

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Українські війська визволили шість населених пунктів Луганщини від російської окупації, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Telegram. При цьому він не назвав конкретні назви.



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Російські військові продовжують чинити морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, намагаючись примусити їх працювати на Росію. Про це у вечірньому зведенні повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, їх "погрозами примушують отримувати російські паспорти" та укладати трудові договори з російською державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", йдеться у повідомленні.

++19.50++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України та вже прямує до Києва для обговорення створення зони безпеки довкола Запорізької АЕС. "Потреба у створенні зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС зараз нагальна, як ніколи", - написав він у Twitter.

Путін анексував Запорізьку АЕС

++19.00++

Президент РФ Володимир Путін після анексії Запорізької області своїм указом від 5 жовтня доручив передати ЗАЕС під керування РФ. Зокрема, йдеться про створення нового федерального держпідприємства "Запорізька АЕС". Ще одне підприємство АТ "Запорізька АЕС", згідно з указом, має забезпечувати діяльність станції, яка перебуває на окупованій російською армією території. Об'єкти Запорізької АЕС та інше майно Путін розпорядився передати у російську федеральну власність.

У Росенергоатомі заявили, що Запорізьку атомну електростанцію "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко. В Україні раніше називали таку "перереєстрацію" нікчемною, а керівником ЗАЕС з української оголошено президента "Енергоатома" Петра Котіна.

++18.30++

У конституцію РФ внесли нові анексовані території України

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про опублікування тексту конституції країни зі змінами після приєднання до Росії утворень "ЛНР", "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. Документ опубліковано у середу, 5 жовтня, на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

++17.28++

Більшість жителів Євросоюзу, а саме 60 відсотків, виступають за подальше постачання озброєння в Україну.Про це свідчать дані опитування Eupinions, що були оприлюднені Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) у середу, 5 жовтня, спільно з бельгійським фондом King Baudouin.

У Німеччині продовження надання Україні зброї підтримує 61 відсоток населення. Італія, як показали результати, є єдиною країною ЄС, жителі якої здебільшого не підтримують цю ініціативу - за постачання зброї Києву висловилися 42 відсотка італійців.

Поляки, навпаки, є особливо активними прихильниками цієї ідеї - її підтримують 84 відсотка респондентів у Польщі.

Суддю з російським громадянством звільнили з Верховного суду

++17.05++

Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував зі штату суддю Богдана Львова. Він видав наказ про це на підставі того, що СБУ підтвердила наявність у Львова громадянства РФ. Про це повідомляється на сайті Верховного суду. Раніше судді Касаційного господарського суду не змогли звільнити Богдана Львова: під час голосування забракло одного голосу.

Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються в разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. "Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше", - ідеться в заяві Князєва.

Богдан Львов заперечує наявність російського громадянства.

++16.30++

Українські правоохоронці закликають громадян повідомляти на лінію "102" про підозрілі предмети та звуки з огляду на обстріл дронами-камікадзе Київщини.

"Перед вибухом в Білій Церкві багато людей чули в небі звук схожий на мопед, або бензопилу. Так працює двигун безпілотника-камікадзе. Дрони можна побачити візуально, адже іноді вони летять на низькій висоті", - повідомив начальник обласної поліції Андрії Нєбитов у соцмережах.

Він також опублікував фото руйнувань у Білій Церкві.

++16.00++

Україна приєдналася до Іспанії та Португалії в їхній заявці на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030, повідомила пресслужба української асоціації футболу.

"Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку. Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дана ініціатива спрямовано на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу", - йдеться у повідомленні.

Умови участі України у заявці будуть визначені згодом.

++15.40++

Україна у жовтні представить в ООН проєкт резолюції Генасамблеї щодо виплати Росією репарацій за розв'язану війну. Про це під час виступу перед учасниками дебатів, що були ініційовані головою конституційної ради Франції Лораном Фабіусом, заявив президент України Володимир Зеленський. Цей документ підтвердить міжнародно-правове зобов'язання Росії з виплати репарацій за війну проти України і "визнає необхідність компенсаційного механізму, через який таке зобов'язання може бути реалізоване", наголосив український лідер. "Агресор повинен повною мірою заплатити за розв'язані ним жорстокість і руйнування", - сказав Зеленський і додав, що це "цілком реально".

++15.17++

Президент українського держпідприємства "Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обо'язків генерального директора Запорізької АЕС. Про це він сказав у своєму відео зверненні до працівників ЗАЕС: "Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької атомної електростанції", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі компанії.

За словами Котіна, адміністрування станції перенесене до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Усі подальші рішення стосовно роботи станції та експлуатації енергоблоків технічний персонал ухвалюватиме за погодженням із центральним офісом компанії, запевнив він.

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++14:35++

Речник МЗС Ірану Нассер Канаані заперечив, що Іран постачав Росії безпілотники для використання у війні проти України. Про це з посиланням на сайт іранського МЗС пише інформагенція Сіньхуа.

"З початку конфлікту (в Україні) ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку політику щодо активної неупередженості та протидії війні, підкреслюючи необхідність політичного вирішення суперечок між двома сторонами та відмови від насильства", – цитує Канаані агенція.

Водночас, як сьогодні повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, лише вночі 5 жовтня війська РФ використали проти України, орієнтовно, 12 дронів. За словами Ігната, Росія могла отримати від Ірану сотні дронів Shahed-136.

++13:59++

Внаслідок нічного удару по Білій Церкві на Київщині було пошкоджено три будівлі, повідомив очільник Київської ОДА Олексій Кулеба. Наразі пожежа, яка виникла внаслідок влучань дронів-камікадзе, ліквідована. Один чоловік зазнав поранень, загрози його життю немає, зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні вночі війська РФ здійснили атаку на місто дронами-камікадзе типу Shahed-136, було зафіксовано шість влучань.

++13:10++

ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області, заявив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Зараз вже офіційно: деокупація Луганської області розпочалась, декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже ЗСУ підіймають український прапор", - заявив він у відео, опублікованому в Telegram.

++12:11++

Країни-члени Європейського Союзу домовилися про черговий пакет санкцій проти Росії. Про це у середу, 5 жовтня, повідомляється на сторінці у Twitter головуючої у ЄС Чехії.

"Посли досягли політичної згоди щодо нових санкцій проти Росії – жорсткої відповіді ЄС на незаконну анексію Путіним українських територій. Далі письмова процедура, санкції набувають чинності з моменту публікації в офіційному журналі", - йдеться в повідомленні.

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++11:48++

Україна і далі просувається в наступі як на північно-східному, так і на південному фронтах, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки за середу, 5 жовтня, яке публікує у Twitter міністерство оборони Великобританії.

"Цілком ймовірно, що тепер Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході", - вважають у розвідці Великобританії.

++11:12++

Вночі війська РФ використали проти України, орієнтовно, 12 дронів, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Близько 12 дронів сьогодні вночі атакували з півдня країни, шість із них було збито, три - зенітно-ракетними військами на півдні, а також три - авіацією Повітряних сил", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в середу, 5 жовтня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що противник шукає слабкі місця у протиповітряній обороні України, застосовує різні тактичні прийоми. "Загрози серйозні. Ми бачимо, що в Білій Церкві є певні влучання. Військово-цивільна адміністрація вже повідомила про наслідки. Це небезпека, тому будемо застосовувати будь-які сили та засоби, доступні нам, для того, щоб убезпечити наших громадян та наші збройні сили й інші сили оборони. Й тут застосовуватиметься і авіація, і зенітно-ракетні війська, і всі сили та засоби, якими можна збивати", - розповів Ігнат.

Він підтвердив, що тривала повітряна тривога вночі в середу була пов'язана, зокрема, з дронами-камікадзе. За словами Ігната, Росія могла отримати від Ірану сотні дронів Shahed-136.

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++11:00++

Внаслідок удару військ РФ по Запоріжжю руйнувань зазнали інфраструктурні об’єкти міста, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. За попередньою інформацією, є постраждалі, зазначив він у Telegram.

++10:17++

Президент РФ Володимир Путін підписав "закони" про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Відповідні "документи" опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пише російська інформаційна агенція "Интерфакс".

Крім того, Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасово виконувати обов'язки так званого "глави ДНР", Леоніда Пасічника – "глави ЛНР", Євгена Балицького – тимчасово виконувати обов'язки так званого "губернатора" Запорізької області, а Володимира Сальдо – "губернатора Херсонської області".

++10.03++

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, поблизу міста працює українська протиповітряна оборона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він попросив населення перебувати в укриттях через ризик повторного обстрілу.

++08:56++

Російські війська вночі завдали ударів по місту Біла Церква на Київщині дронами-камікадзе типу Shahed-136, уточнив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За його даними, по місту було шість влучань.

"Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів, - повідомив Кулеба у Telegram.

++08:42++

Російські війська за добу завдали дев'ять ракетних та шість авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Російських атак зазнали населенні пункти Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Крім того, як повідомили у генштабі, при відступі з позицій росіяни мінують об’єкти інфраструктури та приватні помешкання в населених пунктах Херсонщини. А в медичних закладах міста Євпаторії, що у анексованому Криму, бракує медичних засобів для лікування поранених російських військових, йдеться у зведенні.

Водночас РФ має проблеми з забезпеченням при проведенні “часткової мобілізації”, зазначається у зведенні. Зокрема, з навчального центру Молькино Краснодарського краю повернули мобілізованих назад до Приморсько-Ахтарська через неспроможність їх розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням, повідомили у генштабі.

"Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України. Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат", - йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.

++08:22++

"Часткова мобілізація" в Росії має більш значний короткостроковий вплив на російський внутрішній контекст, ніж на війну в Україні, йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). На тлі невдач Росії на полі бою, вона підсилює розломи в інформаційному просторі, які підривають наративи Путіна, вважають аналітики.

"Українські джерела слушно зауважили, що часткова мобілізація не становить великої загрози в короткостроковій перспективі, оскільки український контрнаступ рухається швидше, ніж мобілізація може дати ефект", - зазначають аналітики інституту.

Українські війська, своєю чергою, 4 жовтня досягли значних успіхів у Херсонській області, одночасно продовжуючи наступ у Харківській та Луганській областях, йдеться у звіті.

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++07:55++

Українські Збройні сили за тиждень звільнили десятки населених пунктів Херсонщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини, заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні.

За його словами, лише у Херсонській області ЗСУ деокупували Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику й Малу Олександрівки та Давидів Брід. "І це ще далеко не повний перелік, наші воїни не зупиняються", - наголосив він.

++07:26++

Вночі у Білій Церкві на Київщині пролунала серія вибухів, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За попередніми даними, місто було атаковане дронами-камікадзе, зазначив він.



"Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий. Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - написав він у Telegram.

Пізніше Кулеба повідомив про ще одну серію ударів по інфраструктурі міста.