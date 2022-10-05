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Роберта Мецола
Спікерка Європарламенту Роберта МецолаФото: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Голова Європарламенту висловилася за надання Україні танків

Тетяна Кирилюк
41 хв. тому

Спікерка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Україні "потрібна зброя, щоб повернути свою територію, наприклад, танки Leopard II".

https://www.dw.com/uk/golova-evroparlamentu-vislovilasa-za-nadanna-ukraini-tankiv/a-63349218

Європейський Союз повинен поставити танки в Україну і прискорити процедуру приєднання країни до блоку, заявила в середу, 5 жовтня, спікерка Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю AFP.

Українцям "потрібна зброя, щоб повернути свою територію, наприклад, танки Leopard II, які є у кількох країн-членів", - сказала Мецола. Вона пообіцяла озвучити цю позицію під час зустрічі з європейськими лідерами на установчому саміті нового формату "Європейська політична спільнота" за участю 27 країн-членів ЄС та ще 17 країн, які не входять до блоку. Саміт стартує 6 жовтня у Празі.

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За її словами, Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, а також Норвегія, Швейцарія і Туреччина, які не є членами ЄС, загалом мають близько двох тисяч таких танків.

Мецола зазначила, що країни, які бажають надати танки, отримають відшкодування з фонду ЄС, - Європейського фонду миру - який виділив 2,5 мільярда євро на військові закупівлі для України.

"На мою думку, це та дискусія, до якої ми маємо долучитися зараз, особливо тому, що бачимо ескалацію з боку Росії, але також і тому, що з іншого боку Україна успішно витісняє росіян", - заявила вона.

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У низці європейських країн є побоювання щодо послаблення власних оборонних потужностей через великі обсяги постачань озброєння Україні. На думку Мецоли, постачання танків Leopard II "не суттєво позначаться" на власній обороноздатності. 

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

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