Зеленський назвав візит голови ЄП до України проявом героїзму

Президент України Володимир Зеленський назвав візит голови Європарламенту Роберти Мецоли до України на тлі війни проявом героїзму. "У такий важливий момент для нашої держави - а сьогодні важливий момент, коли українці вірять справам і конкретним крокам, (...) у цей момент Ви й демонструєте героїзм. А сьогодні - це героїзм приїхати до України", - заявив Зеленський увечері п'ятниці, 1 квітня, під час зустрічі з Мецолою у Києві.

"Приїзд наших партнерів з-за кордону - це важливий крок на підтримку наших людей. Тому я радий, що всі Ви сьогодні тут", - додав Зеленський. "Сьогодні ми дивимося крізь призму "друзі та недруги", тому що часу у нас немає і сірого кольору для нас уже немає й у міжнародній дипломатії. Тому й гостро постає питання виживання. Ми раді, що Ви на стороні світла та добра щодо України", - запевнив він.

Зеленський визнав, що не зміг виїхати з Києва та виступити особисто перед Європарламентом, але висловив упевненість, що "сьогодні голос України чути". "І я радий, що у наших відносинах немає статусу та пафосу. Ви приїхали, і це дуже важливий знак. Ми цього ніколи не забудемо", - підсумував глава української держави.

Як повідомлялося, раніше цього дня під час брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком Роберта Мецола запевнила, що Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відбудові після завершення розв'язаної Росією війни.