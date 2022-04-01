 Зеленський назвав візит голови ЄП до України проявом героїзму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2022

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Новини

Зеленський назвав візит голови ЄП до України проявом героїзму

Здійснити під час війни візит до України - прояв героїзму, наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Європарламенту на чолі з Робертою Мецолою в Києві.

Роберта Мецола й Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві

Голова ЄП Роберта Мецола (л.) і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 1 квітні 2022 року

Президент України Володимир Зеленський назвав візит голови Європарламенту Роберти Мецоли до України на тлі війни проявом героїзму. "У такий важливий момент для нашої держави - а сьогодні важливий момент, коли українці вірять справам і конкретним крокам, (...) у цей момент Ви й демонструєте героїзм. А сьогодні - це героїзм приїхати до України", - заявив Зеленський увечері п'ятниці, 1 квітня, під час зустрічі з Мецолою у Києві.

"Приїзд наших партнерів з-за кордону - це важливий крок на підтримку наших людей. Тому я радий, що всі Ви сьогодні тут", - додав Зеленський. "Сьогодні ми дивимося крізь призму "друзі та недруги", тому що часу у нас немає і сірого кольору для нас уже немає й у міжнародній дипломатії. Тому й гостро постає питання виживання. Ми раді, що Ви на стороні світла та добра щодо України", - запевнив він.

Зеленський визнав, що не зміг виїхати з Києва та виступити особисто перед Європарламентом, але висловив упевненість, що "сьогодні голос України чути". "І я радий, що у наших відносинах немає статусу та пафосу. Ви приїхали, і це дуже важливий знак. Ми цього ніколи не забудемо", - підсумував глава української держави.

Як повідомлялося, раніше цього дня під час брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком Роберта Мецола запевнила, що Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відбудові після завершення розв'язаної Росією війни.

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