Президенткою Європарламенту стала мальтійка Роберта Мецола

Новою головою Європарламенту стала депутатка від консервативної фракції Європейської народної партії (ЄНП), 43-річна представниця Мальти Роберта Мецола. За неї у вівторок, 18 січня, проголосували 458 депутатів за мінімальної необхідної кількості у 309 голосів. Про це ідеться у повідомленні на офіційному сайті Європарламенту.

Що відомо про Мецолу

Мецола стала наймолодшою президенткою в історії Європарламенту, вона також стала третьою жінкою на цій посаді. Відомо також, що Мецола є матір'ю чотирьох дітей. Вона позиціонує себе як прогресивна консерваторка, виступаючи за права ЛГБТК-спільноти та жінок, але її жорстка позиція щодо абортів викликала критику з боку опонентів. Мецола в червні проголосувала проти звіту, який закликав усі країни-члени забезпечити жінкам доступ до безпечного переривання вагітності.

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Реакція України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав Мецолу з обранням президенткою Європарламенту. "Бажаємо успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю у розвитку сильнішої і безпечнішої Європи", - написав він у соцмережі Twitter.

Минулого тижня помер попередній голова Європейського парламенту, італійський соціал-демократ Давид Сассолі, якому було 65 років. У грудні його госпіталізували у зв'язку з ускладненнями, пов'язаними з важкою формою дисфункції імунної системи.