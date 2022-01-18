Президенткою Європарламенту стала мальтійка Роберта Мецола

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Мальтійка Роберта Мецола стала першою за 20 років жінкою на посаді президента Європейського парламенту. Її обрали після смерті попередника Давида Сассолі. Мецола обійматиме посаду до 2024 року.
Новою головою Європарламенту стала депутатка від консервативної фракції Європейської народної партії (ЄНП), 43-річна представниця Мальти Роберта Мецола. За неї у вівторок, 18 січня, проголосували 458 депутатів за мінімальної необхідної кількості у 309 голосів. Про це ідеться у повідомленні на офіційному сайті Європарламенту.
Мецола стала наймолодшою президенткою в історії Європарламенту, вона також стала третьою жінкою на цій посаді. Відомо також, що Мецола є матір'ю чотирьох дітей. Вона позиціонує себе як прогресивна консерваторка, виступаючи за права ЛГБТК-спільноти та жінок, але її жорстка позиція щодо абортів викликала критику з боку опонентів. Мецола в червні проголосувала проти звіту, який закликав усі країни-члени забезпечити жінкам доступ до безпечного переривання вагітності.
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Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав Мецолу з обранням президенткою Європарламенту. "Бажаємо успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю у розвитку сильнішої і безпечнішої Європи", - написав він у соцмережі Twitter.
Минулого тижня помер попередній голова Європейського парламенту, італійський соціал-демократ Давид Сассолі, якому було 65 років. У грудні його госпіталізували у зв'язку з ускладненнями, пов'язаними з важкою формою дисфункції імунної системи.