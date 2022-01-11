Помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на вівторок, 11 січня, у віці 65 років. У грудні його госпіталізували у зв'язку з ускладненнями, пов'язаними з важкою формою дисфункції імунної системи. Про це повідомив речник Сассолі Роберто Куїльо.

Напередодні Куїльо оголосив, що голова Європарламенту, направлений на лікування до онкологічного центру міста Авіано на півночі Італії, скасував усі заплановані за його участю офіційні заходи. Це стало його другою госпіталізацією останнім часом. Раніше Сассолі потрапив до лікарні 15 вересня через тяжку пневмонію. Її причиною не був коронавірус.

У грудні Сассолі заявив, що повторно не висуватиме свою кандидатуру на посаду голови Європейського парламенту. Вибори його наступника було призначено на 13 січня.

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Італійського журналіста та телеведучого, соціал-демократа Давида Сассолі було обрано до Європарламенту у 2009 році. З 2014 до 2019 року він був віцеголовою Європарламенту, а потім очолив його. 30 квітня 2021 року МЗС Росії запровадило санкції проти Сассолі (йому закрито в'їзд до Росії) та кількох інших посадових осіб ЄС у відповідь на санкції, введені структурами Євросоюзу щодо Росії після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Сассолі захоплювався класичною музикою, історією Риму та садівництвом, яким займався у своєму заміському будинку в Сутрі.

У Давида Сассолі залишилися дружина та дві дочки.