У комітеті Європарламенту схвалили позов проти Єврокомісії

Комітет з правових питань Європарламенту підтримав подання позову до Європейського суду проти Єврокомісії. Причина такого кроку полягає у тому, що, на думку більшості членів комітету, Єврокомісія зволікає із застосуванням нового регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права в країнах ЄС. Під час голосування у четвер, 14 жовтня, 13 членів комітету висловилися за подачу позову про бездіяльність, ще троє проголосували "проти", а шестеро утрималися, повідомило агентство dpa.

Механізм верховенства права діє у ЄС з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим країнам, в яких існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства права.

Під прицілом - Польща і Угорщина

Під загрозою застосування цих санкційних заходів у ЄС опинилися насамперед Польща та Угорщина, яким Брюссель закидає порушення основних прав та свобод та обмеження незалежності судової системи.

"Обмеження основних прав і незалежності судової влади урядами Угорщини і Польщі представляють серйозну загрозу для громадян цих країн, а також для нагляду за використанням коштів Євросоюзу, які виділяються урядам", - заявив доповідач комітету Європарламенту з правових питань Серґей Лаґодінскі (Sergey Lagodinsky), що представляє Німеччину. Він нагадав, що механізм верховенства права ЄС було розроблено саме для цього.

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Уряди Угорщини і Польщі припускали, що нову процедуру буде використано насамперед проти них, тому оскаржили її в Європейському суді. Розгляд справи ще не завершено.

Тепер голова Європарламенту Давид Сассолі має передати позов проти Єврокомісії до Європейського суду - вищого судового органу ЄС в Люксембурзі. Перед цим він може ініціювати пленарне голосування з цього питання. Крайній термін подачі позову - 2 листопада. Зі свого боку, Єврокомісія постійно наголошувала, що підготовка до розгляду у відповідності з механізмом верховенства права триває.