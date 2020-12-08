Коментар: Бюджет ЄС врятували, під загрозою опинилась правова держава

Звісно, німецька канцлерка не могла допустити, аби в останні тижні головування Берліна в ЄС під її керівництвом було підірвано єдність Євросоюзу. Інстинкт Анґели Меркель (Angela Merkel), як правило, спрямований на те, аби тримати все під контролем та не дати паршивим вівцям відірватися від стада.

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І їй це вдалося - за допомогою типового європейського компромісу, який не дуже хороший, але й не дуже поганий. Вона зняла Польщу та Угорщину з дерева, на яке вони залізли.

Супермаркет під назвою ЄС?

Результатом стало правило, яке, принаймні найближчим часом, не зможе бути застосоване. При цьому так званий механізм захисту правової держави після років запеклих дискусій повинен був стати справжньою зброєю в боротьбі з антидемократичними тенденціями у польській та угорській владі.

Оглядачка DW Барбара Везель

Нідерланди та інші країни влітку поставили умову, що погодяться на спільні борги в рамках коронавірусного фонду лише в тому разі, якщо супермаркет під назвою ЄС для антидемократів буде зачинено.

Але тепер вони так само підтримали компроміс, адже ЄС без бюджету в часи коронавірусу став би недієздатним. Роками багато хто задавався питанням, чому він має фінансувати із власних податків корумповану кліку угорця Віктора Орбана.

Тепер автократи за допомогою вето досягли того, що нове правило було доповнене кількома правовими гальмами, які попередньо гарантують їм подальшу безкарність. Важко не почути їхній тріумфальний рев.

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Завжди було зрозуміло, що Орбана та його польських товаришів по духу з партії "Право і справедливість" (ПіС) можна буде вразити лише ударом по гаманцю. Суд ЄС уже ухвалив цілу серію рішень, націлених проти обох, але вони ігнорують ці рішення. Єдиним важелем, який міг би їх зупинити, є дійсно забрати в них кошти ЄС.

Автократичні хибні шляхи

Чому ми повинні толерувати Віктора Орбана з його пропагандистською брехнею, образами та антисемітськими випадами? Він та дедалі авторитарніші в своєму урядуванні поляки зсувають ЄС на його політичні межі. Розширення на схід 2004 року було ставкою на квазіавтоматичний демократичний розвиток у нових країнах-членах ЄС, але ці сподівання справдилися лише частково.

Проблеми перехідного періоду є майже всюди, корупція поширена, боротьба за незалежну судову систему ще не завершена. Але Польща та Угорщина перебувають на іншому шляху - їхні уряди рухаються до того, аби перетворитися на автократичні режими.

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Вони знищують вільну пресу, незалежні суди та систематично обмежують права громадян. У Варшаві вони зараз особливо взялися за жінок та ЛГБТ-спільноту. Спротив є, але на драматичному прикладі Білорусі ми бачимо, яким важким стає протест, коли поліцейські отримують наказ його придушити.

ЄС не може терпіти присутність таких країн у своїх лавах. Він не може й надалі робити вигляд, що нічого не бачить, адже таким чином він руйнує спільне підґрунтя. Гангрена зароджується в одному місці та поширюється на решту органів. Ліберальні демократії й без того переживають важкі часи, ми не можемо дозволити, аби вони згнили зсередини.

Хибний корпоративний дух

Колись через два роки завдяки новому механізму, можливо, справді з'явиться можливість забрати гроші в Орбана чи партії Качинського. При цьому Брюссель уже давно міг би застосувати наявні інструменти та пригрозити їм позбавленням голосу в ЄС. Але боягузтво та свого роду хибний європейський корпоративний дух серед глав держав та урядів цьому завадили.

Обидві країни виграли час для того, аби й далі руйнувати демократію. Їх постійно попереджатимуть та судитимуться проти них, але їм це абсолютно байдуже. Поки ЄС їм серйозно не перешкодить, Орбан та інші продовжуватимуть діяти так, ніби нічого не сталося. І політичний крах врешті-решт уже майже не можна буде приборкати. Компроміс щодо бюджету ЄС, може, й був необхідний, але з політичної точки зору він, на жаль, був помилкою.

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