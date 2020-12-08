 Саміт ЄС: Польща та Угорщина розблокували бюджетний пакет ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Саміт ЄС: Польща та Угорщина розблокували бюджетний пакет ЄС

Бюджет ЄС у 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року та план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро набудуть чинності з січня. Раніше Варшава і Будапешт ветували цей пакет.

Під час саміту ЄС. Брюссель, 10 грудня 2020 року

Під час саміту ЄС. Брюссель, 10 грудня 2020 року

На саміті ЄС у четвер, 10 грудня, залагоджено конфлікт з Польщею та Угорщиною щодо бюджету ЄС. "Європа рухається вперед", - написала у свому Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона привітала Німеччину, яка головує у Єврораді, з досягненням компромісу з Варшавою і Будапештом.

Нагадаємо, у липні 2020 року після напружених переговорів глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС, який становить 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року, та план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро. У цій угоді містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права. 

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16 листопада на зустрічі послів країн-членів ЄС через незгоду щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет. Будапешт і Варшава пояснили, що положення щодо верховенства права є "шантажем" тих країн, які виступають проти міграції. Як відомо, щодо обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка зрештою може призвести до позбавлення країн права голосу в ЄС.

Координація дій у боротьби з COVID-19

Глави держав і урядів країн Євросоюзу на саміті також підтвердили готовність продовжувати координувати дії у боротьбі з COVID-19. Йдеться, зокрема, про підготовку до вакцинації, можливе пом'якшення обмежень на поїздки, а також визнання тестів на коронавірус. Лідери країн ЄС доручили Єврокомісії підготувати рекомендації про взаємне визнання результатів тестів на коронавірус та скоординований підхід до сертифікатів про вакцинацію.

Європейські лідери визнали, що епідеміологічна ситуація в ЄС до цього часу викликає занепокоєння, попри позитивні дані про розробку ефективних вакцин. Єврорада зобов'язалась посилювати координацію зусиль на рівні ЄС "при підготовці до поступового скасування обмежень та повернення до звичного режиму пересувань, у тому числі для транскордонного туризму, коли дозволить санітарна ситуація".

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